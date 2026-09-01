Paro de ATE en más de 27 aeropuertos del país: cuáles serán los horarios y las medidas afectadas.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza, que involucra al personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), incluirá movilizaciones y asambleas operativas que afectarán los servicios en franjas horarias clave: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Durante esas horas, únicamente se mantendrá la atención garantizada para vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. La protesta tendrá alcance federal e impactará en los principales puntos del sistema aéreo nacional, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Aunque la operatividad continuará fuera de esos turnos, los vuelos comerciales agendados durante los lapsos de medida de fuerza podrían registrar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

El reclamo gremial responde al atraso en el pago de adicionales salariales acordados en paritarias desde enero, según informaron desde el sindicato, así como a la falta de reapertura de la negociación sectorial. También denuncian el desfinanciamiento de las áreas operativas y de fiscalización en las terminales aéreas.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente deslindó de responsabilidades al personal de los aeropuertos ante posibles complicaciones con los vuelos. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, manifestó.

Aguiar también argumentó que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”. En esa línea, remarcó: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

Desde el gremio indicaron que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales supera el 40% en la gestión del presidente Javier Milei. En el caso de Anac, advierten que la situación reviste mayor gravedad por el carácter estratégico de la actividad.

A su vez, ATE señaló irregularidades en las obras de refacción y ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según la organización, las tareas avanzan sin la actualización de las partidas presupuestarias requeridas, lo que pone en riesgo la seguridad laboral y de los usuarios por falta de herramientas e insumos adecuados.

El gremio exige el pago de salarios con los aumentos acordados en ítems extraparitarios, la reanudación de la paritaria sectorial y fondos garantizados para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de las tareas de fiscalización. De no obtener respuestas oficiales antes del jueves, advierten que las protestas podrían extenderse.