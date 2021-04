Sí es para preocuparse

Les escribo en base lo que he leído en el articulo “Detectan en Neuquén variantes del coronavirus que no son de preocupación”. Creo que el título del artículo implica la conclusión a la que arriban luego de que “fuentes del Ministerio de Salud de Neuquén informaron…”. Por lo que tengo que informarles, lamentablemente que la mutación mencionada (L452R) del coronavirus sí es una mutación para preocuparse, y mucho menos para despreciar las consecuencias de que se magnifique su diseminación.

Ya que vivo en San Martín de los Andes, mi preocupación al respecto no es menor.

Les comparto información que amplía y sustenta en detalle lo que menciono:

https://www.news-medical.net/news/20210411/L452R-and-Y453F-SARS-CoV-2-mutations-increase-transmission-and-evade-immunity.aspx

https://www.news-medical.net/news/20210223/L452R-mutation-potentially-favors-adaptive-evolution-of-SARS-CoV-2.aspx

Facundo M. Gómez

DNI 27.200.707

SAN MARTÍN DE LOS ANDES