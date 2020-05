"Si hay incumplimiento, deberemos retroceder", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández emitió este domingo un mensaje a través de redes sociales, donde señaló que es "muy consciente del esfuerzo colectivo" que ha hecho la sociedad argentina en el marco de la pandemia por Coronavirus, y adelantó que es momento de "cuidar esos logros".

El mandatario publicó un extenso texto en la previa a la moderada flexibilización del aislamiento social obligatorio y preventivo, que será efectivo a partir de las próximas horas, por lo que insistió en que "podemos iniciar una apertura progresiva, cuidadosa y responsable".

Además, fue crítico con quienes sostienen el argumento económico por sobre el sanitario. Indicó al respecto que "ninguno ha logrado jamás demostrar que el fin del aislamiento haya servido a la economía. Porque, en realidad, solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico".

No será un camino lineal hacia la reapertura. Sabemos que tendremos más casos y que se acerca el invierno, que es cuando crecen las enfermedades respiratorias". Alberto Fernández - presidente de la Nación

En tanto que agregó que "cada actividad que se reinicie debe rediseñarse con criterios sanitarios. Cada persona que se reintegre a la actividad laboral o social deberá extremar los cuidados, tanto al salir de su casa como en la calle, en el trabajo y al regresar a su hogar".

Y en este sentido advirtió que "si hay incumplimiento (de las medidas previstas), deberemos retroceder (...) Allí donde debamos cerrar la actividad, no tendremos dudas en hacerlo".

Finalmente, concluyó en que "este es el nuevo desafío que nos pone a prueba como sociedad. Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas".