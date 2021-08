Siguen complicadas las rutas por el temporal de nieve en Neuquén

El domingo trajo algo de alivio tras el intenso temporal de nieve en una gran porción del territorio provincial, pero varias rutas permanecían hasta hoy intransitables y obligaban a un fuerte operativo de Vialidad Provincial para restablecer los caminos. Desde Defensa Civil de Neuquén confirmaron esta tarde que la jornada transcurrió con mayor tranquilidad, aunque el frío continuará y se espera que vuelvan las nevadas a partir de este miércoles.

Los pasos internacionales se mantuvieron el domingo cerrados por acumulación de nieve y viento blanco, a excepción del Cardenal Samoré, que funcionó hasta las 18.

Vialidad Provincial continuó los trabajos en distintas rutas para restablecer la circulación de caminos, aunque muchos continuaban intransitables. La situación se dio en varios sectores de las rutas 27 y 31, por acumulación de nieve y huellones.

La ruta 26 desde Loncopué a Caviahue, en cambio, se pudo habilitar con uso de cadenas obligatorio tras haber permanecido cerrada el sábado.

Este domingo aún estaban intransitables la ruta 1 desde Portezuelo Grande-Chihuidos al empalme con la ruta 7, la ruta 6 entre El Cholar a Pichachen, la ruta 13 desde Zapala a Primeros Pinos y desde Primeros Pinos a Litrán, la ruta 21 desde El Huecú a El Cholar y la 23 desde el empalme de la 13 (Litrán) a Pino Hachado. También la ruta 37 desde el empalme de la 2 a Wayle y desde Wayle a la Laguna Tromen que no tienen mantenimiento invernal.

En cambio, los equipos de vialidad en zona norte sí permitieron la apertura de rutas provinciales 41 y 43. También se realizó la apertura de la ruta 54 a Manzano Amargo.

En San Martín, la nieve permitió habilitar nuevas pistas de ski. Foto: Patricio Rodríguez.

El titular de Defensa Civil, Martín Giusti, indicó que la situación fue más tranquila durante el domingo, tras un sábado donde “en toda la jornada predominó el ingreso de viento y nieve” que mantuvo cerrados tramos entre Piedra del Águila y Villa La Angostura, a Junín de los Andes y algunos sectores de zona norte.

“Anoche se terminó bastante tarde en el tramo Collón Cura-Piedra del Águila que fue el que más costó habilitar, pero en la jornada del domingo los equipos recorrieron el lugar , si bien había nieve en los costados, se podía recorrer sin problemas”, describió.

El funcionario indicó que las asistencias fueron, en su mayoría, por “despistes normales”, pero que no se registraron incidentes de gravedad. “Son personas que no han podido controlar bien el vehículo, pero nada más. Vuelcos no hemos tenido”, indicó.

Las postales que dejaron las nevadas fueron impactantes, principalmente, en la zona de Caviahue-Copahue donde automóviles y casas quedaron cubiertos por un grueso manto blanco. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las precipitaciones ayudaron a la apertura de más pistas en los cerros tras un inicio de temporada donde la nieve apenas había aparecido.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronostica aire frío con heladas prolongadas durante los próximos días y nieve en montaña el jueves y viernes.