Siguen las suspensiones de actividades deportivas en Italia

Muy delicada es la situación que vive Italia con el coronavirus, que hace estragos sobre todo en el norte del país. En este contexto, continúan suspendiéndose actividades deportivas y la última son los torneos juveniles.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció hoy la suspensión definitiva de todos los campeonatos juveniles a raíz de la pandemia. "Esto es lo que decidió la FIGC tras el Decreto del presidente del Consejo de Ministros, del 10 de abril, en vista de la necesidad de proteger la salud de los jóvenes y de las críticas relacionadas con los plazos para el final de la temporada hasta el 30 de junio de 2020", agrega la nota.

El jefe del Área Juvenil y Escolar de la Federación, Vito Tisci, declaró que la determinación de la institución fue una decisión dolorosa, pero destacó que como dirigentes tienen la responsabilidad de proteger la salud de todos los miembros y personal de los clubes.

Hasta el momento, Italia es uno de los países europeos más golpeado por la pandemia de COVID-19, ya que cuenta con 169 mil casos positivos de la enfermedad y acumula más de 22 mil fallecidos.

"No me puedo sentir campeón en el escritorio"

El serbio Aleksandar Djordjevic, entrenador del Virtus Bologna, le restó hoy importancia a la cancelación de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket) a causa del coronavirus, argumentando que no siente la posibilidad de clasificarse “campeón en el escritorio”.

“No me puedo sentir campeón en el escritorio. Con lo que está pasando era más importante parar la competencia para cuidar la vida de las personas”, expresó el ex DT del seleccionado de Serbia en el Mundial China 2019. La organización de la Legabasket resolvió en la semana suspender el torneo, jugadas las primeras 20 fechas, con Virtus como único líder con un registro de 18-2.

“Se decidió no asignar título a ningún club y jugados los dos tercios de la temporada me parece correcto”, agregó el ex jugador de Portland Trail Blazers en la NBA, hoy con 52 años.

“Con mis jugadores yo me siento campeón y estoy orgulloso por la manera en que se ensambló el equipo. Tuvimos una buena racha en la Liga de Italia, estábamos bien en Europa (clasificó entre los 8 mejores de la Eurocopa). La sociedad hizo una inversión fuerte”, justificó el entrenador.

Djordjevic resaltó que el torneo italiano había realzado “su imagen, al invertir y traer a jugar a figuras de la talla de (Milos) Teodosic, (Luis) Scola o (Sergio) ‘Chacho’ Rodrìguez. Volvió a los primeros lugares del continente”.

El entrenador, con vínculo vigente con la institución, mencionó que no tiene certezas sobre cuándo se reanudará la actividad oficial.

“Es un golpe muy fuerte esto que està pasando en Italia y en todo el mundo. Esto nos hace reflexionar sobre las dificultades que aquejan a la gente”, indicó el entrenador.