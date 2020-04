Sin espectáculos hasta nuevo aviso: la mirada de los productores regionales

Las luces de los escenarios fueron las primeras en apagarse. Antes de que se firmara y entrara en vigencia el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las actividades culturales ya habían cerrado sus puertas. Ante la pandemia desatada por el coronavirus y todas las medidas de prevención pertinentes, es un hecho que los espectáculos serán lo último en volver al ruedo.

¿Cuándo? Nadie sabe, y eso es lo que provoca una sensación de incertidumbre total que invade a todos los productores des espectáculos, desde el más grande al más chico. “Yo no me hago muchas ilusiones hasta que, por lo menos, se levante la cuarentena y ver ahí que habilitan, que no habilitan y empezar a trabajar”, sostuvo Guillermo Fedorco, de Fedorco Producciones, sobre la situación que viven las productoras en medio de la pandemia.

“Se vive con mucha incertidumbre porque si hay algo en común que tenemos hoy, es que nadie tiene ingresos y nadie sabe qué va a pasar”, sentenció Javier Celoria, otro de los productores de la zona consultados por Río Negro.

“Esta actividad siempre tuvo vaivenes, siempre hay incertidumbre, siempre te corre algo, pero ahora no saber cuándo vamos a volver es distinto a todas las otras veces y todos los panoramas y parámetros que siempre tenemos”, confío al respecto Martín Torres, de Suma Show.

Lo que sí saben, o al menos lo imaginan, es que ese retorno será tan difícil como lento y paulatino. En la sociedad habrá miedo y la situación económica será tirante, dos factores que marcan a fuego a los grandes shows.

“La vuelta va a ser muy lenta y, por ahora, es lejana; y lo peor de todo es que nadie sabe cuándo. Porque si sabes, te organizás y tenés un horizonte. Estamos en un momento en el que no hay horizonte, y lo poco que se ve acá a unos metros, es negro”, vaticinó Celoria sobre la actualidad y ese futuro incierto.

Y agregó: “Hay que tener en cuenta además que no todas las economías van a estar estables, hay gente que recién va a estar volviendo a facturar así que no se si van a tener un flujo de dinero para ir a shows. Va a costar mucho salir, mucha gente tiene ganas de salir, pero hay mucha gente que no quiere salir”.

En el mismo sentido, Fedorco aseguró: “No sé si la gente va a estar en condiciones de volver a ver un show, hay mucho miedo así que la verdad que esto es una película de terror”.

“Cuando todo esto pase, más allá de que se puedan hacer shows, va a haber unas crisis económica terrible y como siempre sabemos este es el último escalón, cuando la economía está complicada la gente prioriza otras cosas. No sabemos que vamos a pasar y muchos quedarán o quedaremos en el camino”, coincidió Martín Torres.

Aleandro Serafini, dueño de Kimika y Eventpass, también sostuvo que la situación será compleja desde el punto de vista epidemiológico y económico. “Supongamos que si volvamos a trabajar de forma natural, la gente no va querer asistir por los riesgos que conlleva. Además, un recital va a ser un lujo porque hay gente que realmente la está pasando muy mal. Los recitales ya de por si eran caros por los costos. La asistencia a los eventos masivos va a ser durísima. El panorama general es nefasto”.

Las perspectivas de vuelta cambian día a día, algunos piensan en que se podrá volver a fin de año, pero otros creen –o por lo menos sospechan– que este 2020 está perdido.

“Viene muy embromado lo que son festivales y shows de rock, eventos masivos. Nosotros empezamos hablando que iba para abril/mayo, después junio/julio, julio/agosto, después septiembre/octubre, ahora noviembre, pero ya ahora los shows masivos se están programando para el 2021”, señaló Fedorco, quien además forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet).

“La perspectiva de 2020 era muy buena, de venir de un 2019 que terminó siendo un ni, porque no fue ni malo, ni bueno, pero fue un año de equilibrio, el 2020 venía con una proyección muy buena. Ya estamos pensando en que se perdió el año. Por lo general , de marzo a noviembre es la época fuerte es ahora de marzo a , dijo tajante el dueño del boliche más grande del Alto Valle.

En ese sentido el representante de Suma Shows señaló: “Nos agarró en un mal momento porque nos agarró arrancando el año, eso fue más complicado aún. La realidad es incierta no sabemos qué va a pasar”.

“Algunos shows tuvimos que suspenderlos por tiempo indeterminado, algunos tenemos pensado reprogramarlos a fin de año, pero quién te dice que a fin de año se van a poder hacer shows. Lo que sí creo es que la desesperación no tiene que llevar a adelantarnos y querer hacer shows a toda costa porque puede ser un Cromañon”, aseveró Celoria.

“Todos tenemos que parar la pelota, aunque es triste porque hay gente que no la está pasando bien. Hay un montón de rubros que están siendo afectados, no solo este, pero la realidad es que la situación es compleja y no hay una salida rápida y ni siquiera con fecha exacta”, cerró el productor, con una mirada que es compartida por todos.

Streaming: ¿una salida posible a la crisis del coronavirus?

En el “mientras tanto”, el streaming puede llenar huecos, pero lo cierto es que no termina de cerrar. Algunos productores lo analizan como una posibilidad, pero todos le encuentran sus fallas. Otros, directamente lo descartan.

“Si reinventarse es hacer show por streaming va a quedar mucha gente afuera, no todos van a tener la misma llegada. Es medio guillotina lo del streaming, no creo que sea la solución. Creo que es un momento para capacitarse en cosas en las que algunos productores estamos flojos como, por ejemplo, las descargas online”, contó el productor musical Javier Celoria sobre qué hacer durante la cuarentena.

Quien también analiza la posibilidad de explotar el recurso es el dueño de la ticketera Eventpass, pero lo cierto es que también a él le presenta dudas. “Estamos tratando de ver con algunos artistas de hacer un recital pago por plataformas digitales, pero es complicado. Si lo haces con artistas que no convocan no lo va a pagar nadie, los artistas grandes no lo quieren hacer porque se escucha mal”, dijo Aleandro Serafini, dueño de Kimika y Eventpass.