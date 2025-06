10 años del «Ni una menos» en Allen: instituciones deben limitarse a prevenir casos en medio del recorte presupuestario  

Pasó el 115° Aniversario de Allen y allí, desfile patrio de por medio, la Comisaría de la Familia celebró 8 años de trabajo en la localidad. Valorada por la Jefatura de Policía, la trayectoria de este espacio de ingreso de denuncias y asesoramiento no logra resolver las necesidades de una comunidad que hace más de 30 años reclama su propio Juzgado de Familia y donde las instituciones municipales y organizaciones civiles hacen “lo que se puede”, con las manos y recursos disponibles.

En el 2024, informó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), hubo 247 víctimas letales de violencia de género en el país ó dicho de otra manera, “un promedio de una víctima directa de femicidio cada 39 horas, 18 femicidios directos por mes”. En Río Negro, sin embargo, siguen los talleres y reuniones para mejorar el trabajo articulado entre dependencias, pero el último informe de situación difundido en la página del “Observatorio de la violencia contra las mujeres” data del 2022.

Faltan recursos en Allen a 10 años del Ni una Menos | Ayudar hasta donde se puede

El municipio allense, por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo, ofrece charlas de prevención en los colegios de Nivel Medio, además de asesoría legal y psicológica y un convenio que se firmó a principio del 2025 para acompañar a 30 mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia y que sean sostén de familia. Sin embargo, siguen faltando refugios y contención cotidiana, para el resguardo de aquellas víctimas que necesitan salir del entorno de riesgo, por su bien y el de sus hijos en caso de tenerlos.

“Con todos los cambios estructurales que hubo en el último tiempo ya costaba que funcionara bien y ahora son muchas menos personas (…) antes costaba que dieran el botón antipánico ahora sabemos que tenemos contacto por suerte con el área provincial y las veces que hemos consultado nos han respondido favorablemente, pero serviría si funcionara como debiera, hacen los abordajes hasta donde pueden, con las pocas personas que quedan”, graficó Sheila Riveaud, una de las referentes en Allen de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.

El panorama para esta organización civil no es muy distinto, por la falta de voluntarias disponibles, y por eso se organizaron con otros grupos, además de repartirse para hacer asesoría y acompañamiento. “Ojalá pudiéramos ser más, eso nos permitiría estar más activas, por eso también nos ayuda y nos complementa este trabajo que empezamos desde el Observatorio”, valoró Riveaud. Se refiere al Observatorio de Políticas Sociales, que funciona los miércoles a las 19 en la Biblioteca Naciones Americanas. Lo formaron junto con integrantes del Colectivo LGBTIQ+, que reclaman la recuperación del trabajo de inclusión que se venía consolidando en la ciudad.

Desde allí el pasado mes de mayo convocaron a “organizaciones, espacios y personas comprometidas con la justicia social y de género”, en el marco de los 10 años del Movimiento Ni Una Menos, para lanzar un Registro Comunitario de Situaciones de Violencia, que permita dar cuenta del panorama que se vive a diario con esta problemática en Allen.

“En lo que va del 2025, la Campaña acompañó aquellos casos concretos en los que hizo falta asesoramiento para acceder al servicio de justicia, al seguimiento del expediente, sumados a casos en los que no se quería tomar la denuncia”, comentaron a Diario RÍO NEGRO desde el equipo. “Están pasando esas cosas, no están recepcionando como lo hacían antes o a veces las chicas salen con lo que ellas creen que es una denuncia por agresión o con una medida de protección, que en realidad es una exposición, entonces es complicado ahí, pero no todas se acercan y consultan. En el 2024 estaba funcionando bien el ida y vuelta, en contacto con la Comisaria de la Familia, nos invitaban a los talleres que hacían, a las charlas, pero eso fue decayendo. No siempre están las personas idóneas”, agregó Sheila. En su mayoría las víctimas son mujeres de entre 20 y 40 años.

Faltan recursos en Allen a 10 años del Ni una Menos | Sigue frenada la creación del Juzgado de Familia

Frente a este panorama, la fecha del 3J vuelve a traer sobre la mesa el reclamo por un Juzgado de Familia en la localidad, aprobado por ley, pero que a más de 30 años de su solicitud por parte de las organizaciones, aún no se efectivizó. La vía de acceso disponible actualmente empieza en el Juzgado de Paz, donde se ofrece la defensa pública y la posibilidad de mediaciones. Para avanzar se sigue dependiendo de los tres juzgados de Familia que funcionan en Roca.

“Estamos hablando de una cuestión presupuestaria, hay un montón de juzgados creados en los papeles solo por ley. Todos los años el Poder Judicial manda el presupuesto para poner en funcionamiento todos sus juzgados pero la Legislatura recorta esos presupuestos. Lo que se está haciendo ahora dentro de las complicaciones financieras es sumar algunos juzgados donde las estadísticas mandan que hay más inconvenientes, priorizando ciudades cabecera porque ahí hay estructura, edificios y quizás solo tenes que sumar una juez por ejemplo, pero ya tenes creada la oficina de tramitaciones y el costo es menor”, reconocieron fuentes judiciales.