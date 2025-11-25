25N en Neuquén: 1.017 denuncias en un solo mes, los desafíos para eliminar la violencia de género

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Neuquén, los datos del Poder Judicial indican que las denuncias son una constante problemática en la provincia de Vaca Muerta, con un dato llamativo: en septiembre de 2025 se registró un pico con 1.017 casos. «Hay muchos factores que podrían explicar el aumento de denuncias, lo cierto es que, más allá de estos, las estadísticas nos siguen mostrando la persistencia sistemática de violencias hacia las mujeres«, analizó la jueza de Familia Niñez y Adolescencia de Villa La Angostura, doctoranda en estudios sociales Universidad Nacional del Litoral, Eliana Fortbetil.

Los registros de la Oficina de Violencia (OV) muestran un alto volumen de denuncias. En 2023, Neuquén acumuló 12.090 casos, con un promedio de 1.008 por mes. En 2024, el número bajó ligeramente a 11.248. Sin embargo, en 2025, hasta septiembre, ya se registraron 8.681 denuncias, con una proyección de un leve aumento anual.

Promedio Mensual 2025: 965 denuncias.

965 denuncias. Distribución Mensual: Enero: 987 Febrero: 944 Marzo: 966 Abril: 949 Mayo: 952 Junio: 927 Julio: 936 Agosto: 1.003 Septiembre: 1.017



Septiembre de 2025: récord mensual con 1.017 denuncias por violencia de género en Neuquén

En los datos de la Oficina de Violencia de Neuquén uno resalta a la vista: en septiembre se registraron 1.07 denuncias por violencia de género. Sin embargo, Fortebetil señaló que ello no significa explícitamente un incremento de la violencia machista.

«Los números de septiembre llaman la atención porque marcan un récord desde la creación de la Oficina, pero es importante leerlos con profundidad y con perspectiva de género», remarcó la autora y co autora de artículos sobre temas de derecho de las familias e integrante de la Red Mujeres para la Justicia. Indicó que, si bien puede reflejar más violencia, también puede traducirse un mayor acceso a la información, confianza en las instituciones o visibilidad del problema.

La jueza también mencionó que el contexto socioeconómico profundiza desigualdades y vulnerabilidad dentro y fuera de los hogares. «Muchas mujeres deciden pedir ayuda precisamente cuando las condiciones materiales se vuelven más adversas», enfatizó.

Las cifras en Neuquén sobre violencia de género. (Foto: archivo Florencia Salto).

Brecha en la judicialización: una asignatura pendiente en el Interior de Neuquén

Un aspecto crucial que revelan las estadísticas es la marcada disparidad en la tasa de judicialización. En Neuquén Capital, esta tasa muestra un ascenso constante: del 49% en 2023 pasó al 55% en 2024 y alcanzó el 58% en 2025. Esto podría indicar una mayor efectividad en el procesamiento de las denuncias en el ámbito capitalino.

Sin embargo, en el interior de la provincia, la situación es diferente. La tasa se mantiene estable, pero baja, en torno al 40% (40% en 2023, 41% en 2024 y 39% en 2025). Esta brecha del 15% al 20% es un claro indicador de las dificultades que enfrentan las mujeres fuera de la capital para acceder a la justicia.

La jueza Fortbetil explicó esta disparidad. Atribuyó la diferencia a la mayor densidad poblacional de la capital. Allí, existe un mejor acceso a la información y a los organismos de protección. «En el interior persisten desafíos geográficos, limitaciones en la disponibilidad de dispositivos y organismos de abordaje territorial», detalló. Apuntó que las redes comunitarias más cerradas en estas localidades dificultan el acceso de las mujeres a la ayuda institucional.

Para la magistrada, reducir estas brechas exige una política pública integral, una política que consiga y mantenga una conexión permanente entre todos los poderes y niveles del Estado.

De todas maneras, destacó que el Poder Judicial de Neuquén propicia una política judicial proactiva e implementa estrategias para reducir y eliminar estas diferencias. Incluye iniciativas como «Justicia en tu Comunidad», la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, la creación de las Oficinas de Violencia y Secretarías de Violencia en el Interior, y el fortalecimiento de la Justicia de Paz.

La meta, enfatizó Fortbetil, es que la ubicación geográfica de una mujer no determine su acceso a la justicia.

De la invisibilización a la denuncia: Neuquén observa un giro en la violencia de género laboral

El análisis de los datos por fuero revela otra tendencia relevante: el fuero Laboral concentra una parte significativa de las causas por violencia de género. En 2023, representó el 61% (497 causas), y en 2024, el 65% (504 causas).

Sin embargo, la proyección para 2025 muestra un cambio. Se espera una disminución de aproximadamente el 26% en este fuero. Esto lleva a una redistribución de los porcentajes y un descenso general en el total de causas combinadas.

La jueza Fortbetil, desde una perspectiva académica, explicó el fenómeno: «Las violencias en el ámbito laboral, históricamente invisibilizadas, hoy se reconocen como tales y se judicializan». Las situaciones más comunes incluyen hostigamiento, acoso sexual, discriminación y represalias.

«Las mujeres comienzan a identificar esas prácticas como violencias y encuentran canales adecuados para denunciarlas», agregó.

Cómo se puede erradicar la violencia de género en Neuquén

La articulación interinstitucional es clave. El Protocolo Único de Actuación Ley 2785 regula la intervención desde el primer contacto hasta la resolución judicial. La Oficina de Violencia asume un rol central en la admisión y evaluación de riesgos. La Justicia de Paz cumple una función decisiva en el interior, con capacidad de adoptar medidas cautelares urgentes. Los juzgados de Familia ordenan y supervisan las medidas de protección. Articulan además con organismos administrativos, de salud, educación y fiscalías.

La jueza Fortbetil subrayó la necesidad de políticas públicas integrales. No solo una respuesta judicial, sino también prevención primaria que aborde estereotipos desde edades tempranas. Propone garantizar la implementación de la ESI, programas de apoyo económico, laboral y habitacional, y fortalecer la infraestructura territorial y las redes comunitarias.

«La violencia no es un problema individual ni privado: es un fenómeno social complejo que requiere un Estado presente, coordinado y sensible», enfatizó. Mencionó que las desigualdades de género impactan directamente en las violencias. Sostuvo que enfocarse solo en la sanción, sin abordar la prevención, es insuficiente.

En el 25N, la jueza también hizo una fuerte crítica. Recordó que el 14 de noviembre de 2024, Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en entornos digitales. Calificó este hecho como «alarmante» y un «profundo retroceso».

«El 25N nos recuerda una obligación colectiva que debemos renovar cada día: garantizar que ninguna mujer enfrente la violencia en soledad y que siempre encuentre un Estado dispuesto a escucharla y protegerla», resaltó Fortbetil.