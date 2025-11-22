Día de la eliminación de la violencia contra la mujer: habrá actividades en Plaza Huincul

En Plaza Huincul se prepara una grilla de actividades para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Incluirá charlas a cargo de especialistas en el tema, intervenciones artísticas y propuestas deportivas. Se distribuirán en cuatro jornadas con la intención que la mayor cantidad de personas puede concurrir.

La propuesta está impulsada desde la secretaría de Mujer, Género y Diversidad, a cargo de Soledad De la Cruz, y está definido para el martes 25 el foro denominado «Romper el silencio» junto a integrantes de diferentes organismos judiciales y estamentos estatales. Se sumarán la defensoría pública Civil; la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, Silvina Arancibia, que es responsable de la II Circunscripción judicial.

Además, integrantes del equipo interdisciplinario del Fuero de Familia de la II Circunscripción; la dirección de Violencia de Género de Huincul; el personal de la Cenaf -Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5- y del servicio social del Hospital de Complejidad Media. El desarrollo de este foro será la dirección de Cultura, situada en Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central, a partir de las 10.

Para el sábado 29 se llevará a cabo la propuesta «El arte de no callar» que consistirá en intervenciones de artistas locales que en diferentes disciplinas puedan visibilizar y concientizar sobre la violencia hacia las mujeres.. Será en el mismo edificio de la dirección de Cultura, Azucena Maizani y Juan Marín, a partir de las 17.

Para el domingo 30, la propuesta será deportiva y consiste en una carrera ciclística. Bajo la consigna «Pedaleamos contra la violencia», a partir de las 10 con el punto de partida en la dirección de Turismo de Huincul. Las inscripciones ya están abiertas. Todas las actividades son gratuitas.

Habrá además un torneo de fútbol femenino interreligioso que comienza este sábado, en el club Silam en el barrio Universitario.