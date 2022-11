63 años de petróleo en Catriel, un hito inolvidable

Hoy se cumplen 63 años desde que brotó petróleo de las entrañas del territorio catrielense, un 20 de noviembre de 1959, lo que daba inicio a una pujante actividad en territorio rionegrino.

Una historia que atravesó todo tipo de contingencias para llegar a nuestros días con una realidad que merece atención y por la que se trabaja día a día para mejorarla, para hacer de la actividad hidrocarburífera una rama económica cada vez más rica, que sirva para el crecimiento del conjunto, que aporte a lo local y, no menos importante, que sea segura.

El primer pozo.



En este sentido consultamos a Ivana Hernández, secretaria de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro (Casepe) sobre el presente que atraviesa este importante sector productivo provincial.

“La realidad es que la industria petrolera en Río Negro se avizora como muy próspera siendo vecinos de Vaca Muerta”, comentó Hernández a Río Negro.

Yacimientos maduros



No obstante, la dirigente explicó que “Catriel tiene yacimientos maduros, hoy se está trabajando para mantener una producción y el declive está”.

Hoy la esperanza está puesta precisamente en mantener la producción y “si sale una licitación de tres áreas de no convencionales ubicadas cerca de Cinco Saltos es un proyecto interesante, eso le puede dar un impulso a Río Negro, pero no es inmediato”.

La actividad hidrocarburífera en la zona continúa siendo un polo de atracción para los trabajadores del lugar o para los que llegan buscando un futuro promisorio.

“Hay trabajo, la Casepe está colaborando con diferentes actores y alineada para que en la cuenca no ingresen empresas foráneas, porque a veces tenemos que competir con empresas nacionales o extranjeras que son multinacionales y vienen a hacer el trabajo de una pyme”, dijo la dirigente de Casepe.

Actividad petrolera en yacimientos de Catriel.



Al mismo tiempo defendió el rol de la pequeña empresa al sostener: “La pyme le da una gran ventaja a la industria local porque la mano de obra se contrata acá, la pyme derrama mucho más que una multinacional, en Casepe trabajamos en tratar de mantener el consumo de la mano de obra local y el compre local”.

La incidencia de la industria petrolera dentro de esa zona es innegable. Dice Hernández: “Catriel tiene una historia petrolera en la cual toda la familia empezando por el padre, el hijo, el sobrino y el nieto trabajan en la industria petrolera”.

Educación



En materia educativa ligada a la actividad petrolera Catriel desarrolló en los últimos diez años varias tecnicaturas terciarias que se dictan en el Centro de Educación N° 44, entre ellas:

• Técnico Superior en Gestión y Administración de Empresas.

• Técnico Superior en Petróleo.

• Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

• Técnico Superior en Logística y Transporte.

• Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información.



“Desde la Casepe se trabaja con este instituto para ir orientando sobre cuál es la mano de obra que hoy requiere la industria, a su vez interactuamos en la calificación y designación de profesores junto al Ministerio de Educación”, dijo Hernández.

“Este terciario está trabajando muy bien y todos los chicos que obtienen la tecnicatura están trabajando hoy en Catriel o Añelo”, dijo la dirigente de Casepe.

«Una de las ventajas que tuvo Río Negro fue que sostuvo los colegios industriales, en Catriel hay dos y ese es un semillero muy importante para la industria, esa mano de obra está, después viene la capacitación», indicó Hernández.

El rol de las operadoras



En estos últimos años las grandes operadoras se han involucrado muchísimo en este proceso, para que el adolescente de nivel secundario tenga una introducción a la industria del petróleo.

Hernández citó a modo de ejemplo que «YPF llevó a chicos del industrial a la Oil & Gas que se hizo en Neuquén, Vista llevó a un grupo de alumnos a conocer una planta de elaboración de combustibles, Tecpetrol hizo un trabajo muy importante con alumnos de los dos colegios para mostrar las distintas áreas del petróleo, como Geología, Medio Ambiente, Producción, Extracción y en cada área les fueron dando el perfil que la empresa requiere».

Es una industria que no solo requiere ingenieros, sino también técnicos, abogados, nutricionistas, choferes, etc.

Capacitación del personal



«La capacitación del personal de la industria petrolera es constante, todos los meses el personal tiene un cupo destinado a este rubro», indicó la secretaria de Casepe.

Personal petrolero en el yacimiento.



«En materia de seguridad, calidad y medio ambiente hubo un proceso de crecimiento para que las pymes comencemos a trabajar bajo normas internacionales, la ISO 9001 que es la norma de calidad, la 14001 de medioambiente y la 45001 que es de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, las pymes se adecuaron y los clientes las exigen, la mayoría de las pymes no están certificadas pero si están implementadas», dijo Hernández.

También hubo tiempo de un fuerte reclamo hacia los responsables de los caminos que conducen a las cuencas petroleras: «La industria petrolera pide a gritos la reparación de la ruta 151 desde la rotonda de Cipolletti hasta Alvear en Mendoza, resulta que estamos trabajando en materia de seguridad en todos lados y salimos a una ruta que está destruida».

Realidad económica y proyección



«Las pymes rionegrinas ligadas a la industria estamos proyectando nuestras empresas con una realidad económica que no es la mejor, es tiempo de trabajar mucho sobre los costos, no es solo lo inflacionario, hay problemas para conseguir repuestos, no se puede cambiar un vehículo, y así se va resintiendo todo», comentó Hernández.

«Cualquier pyme de la cuenca que hoy disponga de herramientas para trabajar en la industria tiene trabajo, pero quién quiere salir en esta realidad donde el valor de un plazo fijo te da una ganancia mucho mayor que poner un camión a trabajar». Ivana Hernández, secretaria de Casepe.

Por último Hernández dejó su mensaje para la familia petrolera: «Feliz día para toda la industria petrolera de Catriel, la Casepe va a seguir trabajando para que la industria rionegrina esté a la altura de las circunstancias que demanda el país para tener energía, hoy es el petróleo, mañana será el Hidrógeno Verde, hay una gran oportunidad para todas las pymes, la estamos peleando y vamos a salir».