A 47 años del golpe, cómo mantener viva la memoria colectiva

Pasaron 47 años. Durante este tiempo los recuerdos no dejan de cruzar cada una de sus palabras. Se emocionan, lloran y retoman el relato de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Son cinco historias de vecinos de Roca que atravesaron la época más oscura de la historia argentina y que -con su testimonio- buscan mantener viva la memoria en las nuevas generaciones.

Fue un martes a media mañana que se reunieron para recordar. En una biblioteca, sentados en ronda, volvieron al pasado con la certeza de que el futuro sea mejor.

Luis Genga, Benedicto Bravo Rodríguez, Marta Marilef, Alberto “Cacho” Cacopardo y Elena del Tránsito Rodríguez, fueron militantes perseguidos, secuestrados y torturados durante el golpe de Estado en 1976. Lo describieron como “terrible”.

Afirmaron que la última dictadura tuvo un fin: “El exterminio de todos los militantes sociales y contra todo el pueblo. Para poder imponer un modelo económico, político y social”.

“Cacho” Cacopardo fue ilegalmente detenido junto a su compañera María Eugenia Irazuzta el 27 de abril de 1976 y liberado en 1979. Contó que ella fue asesinada el 30 de abril de 1976.

Luego vino “el exilio interno”, como él lo denomina. Tras ser liberado decidió venir a Roca donde se afincó en su tarea como docente. Al mismo tiempo que llegaba a la ciudad se cumplían 100 años de la denominada “Conquista del desierto”.

Recuerda que ese 1 de septiembre “había gran algarabía”.

“Era impresionante como todos apoyaban a la dictadura. Yo no podía creer con todo lo que había pasado, que esa sociedad civil también la apoyara. Más allá de los empresarios, de la iglesia y otros grupos, pero esto hay que analizarlo. ¿Por qué esa sociedad aplaudía a los milicos?. Yo los vi desfilar acá en Avenida Roca, hicieron un despliegue impresionante. Se decía que era un nuevo Roca el que iba a conquistar”, recordó.

Marta Marilef también mantiene viva la memoria. A sus 74 años contó que llegó a Roca en 1976 desde Bariloche. Por aquel entonces militaba en la agrupación “La Gloriosa”, donde realizaba trabajos barriales, alfabetizando, y dictando sobre todo talleres en los barrios. Fue bibliotecaria, psicóloga social y trabajadora social.

Ser secretario general de Unter me costó el exilio en España. Los derechos humanos surgen a partir de cualquier necesidad de un pueblo. Involúcrense , salgan a luchar contra el flagelo”, Luis Genga, docente que sufrió la detención ilegal durante la última dictadura

Durante la dictadura fue perseguida por los militares. “Desde que salía de mi casa hasta que volvía, siempre me acompañaban en silencio”, contó la mujer quien todavía recuerda los momentos de temor que se vivían por esos años.

Elena Rodríguez llegó desde La Rioja un 3 de marzo de 1974. Cuando llegó a la residencia de la universidad junto a unas compañeras decidieron pedir que repararan un techo. Llamaron para reclamar por las roturas y les dijeron que al día siguiente iban a ir a arreglar las cosas, pero nunca se imaginaron lo que iba a suceder.

“Esa mañana fue un camión verde del Ejército. Ahí entraron, nosotras nos sorprendimos. Algunas sabían, las que tenían más antigüedad en la facultad. Bajaron de repente 20 militares armados, nos revisaron, pusieron contra la pared, nos gritaban de todo. Allanaron la casa, pero no encontraron nada”, explicó.

También Benedicto Bravo relató su historia. Hoy tiene 76 años y se describe como “mapuche, cristiano y peronista”. Llegó desde Chos Malal a Roca en 1959 junto a su familia cuando era apenas un niño. Durante el golpe fue detenido y llevado a “La Escuelita” durante 17 días.

“A mi me costó digerir mi libertad”, contó. Ya que una vez que lo liberaron de “La Escuelita” regresó a su casa y lo primero que notó es que la gente no lo saludaba. “Había amigos que me atendían en el portón nomás. Y otros que se cruzaban de vereda”, expresó.

Al pasar los días, decidió exiliarse. Se contactó con unos conocidos de Chile y se fue a Temuco por dos años.

Luis Genga tiene 84 años y en 1974 fue elegido secretario general de Unter. En septiembre de ese año fue secuestrado y estuvo preso durante 15 días. Allí fue interrogado y torturado.

En ese momento, Genga era director en la Escuela N° 50 en Cipolletti. Los militares ingresaron al lugar mientras estaba en funcionamiento con estudiantes y maestras. “Rompieron todo”, le contaron luego las maestras. “Llegó un momento en el que me empecé a sentir leproso”, expreso y agregó: “Cada vez que le hablaba o saludaba a alguien lo buscaban”.

Genga tuvo que exiliarse en España, donde tuvo tres hijas, pero nunca dejó de extrañar Argentina.

Actualmente, los militantes recorren diferentes instituciones para mantener viva la memoria. Todos coincidieron en que se debe continuar militando y sentando las bases para que “Nunca Más” se violen los derechos humanos.

“Pensar más en el que está al lado”

Elena Rodríguez llegó desde La Rioja el 3 de marzo de 1974. Integra la Junta de Fiscalización de la Mutual de Magisterio y milita en el gremio Unter.

“No hay que bajar la guardia, por más que nos apaleen, que nos peguen, que nos duela”, aseguró Elena. Y realizó un llamamiento especialmente dirigido a los jóvenes.

“Salgan, ellos pueden romper con eso. Empiecen a pensar qué le pasa al que está al lado, porque actualmente el individualismo está tan fuerte. Aparte con esta cuestión tecnológica nos dejamos de comunicar, nos dejamos de abrazar. Vivan un poco más en comunidad”, recomendó la mujer a las nuevas generaciones.

“No me imaginé que iba a ser tan terrible”

Benedicto Bravo Rodríguez tiene 76 años y se describe a sí mismo como “mapuche, cristiano y peronista”. Llegó desde Chos Malal a Roca en 1959, junto a su familia cuando era un niño. Durante el golpe fue detenido y llevado a “La Escuelita” durante 17 días.

Contó que como obrero también sufrió la persecución militar ya que por esos años se intentaba adoctrinar a los jóvenes.

“Los que teníamos tendencia peronista ya sabíamos lo que era la prescripción y la persecución”, recordó.

Ahora, vive junto a su familia en Roca y también llamó a mantener viva la memoria para evitar que la historia de nuestro país se repita nuevamente.

“Los juicios son fundamentales”

Alberto “Cacho” Cacopardo tiene 74 años. Es docente y desde hace varios años, está jubilado de la actividad laboral aunque todavía sigue participando de alguna que otra asamblea y protesta.

“Los militantes nunca se jubilan”, aseguró en medio de la entrevista este dirigente y maestro de primaria.

En su carrera, se desempeñó como director del colegio secundario para adultos C.E.N.S. N° 3 “Madres de Plaza de Mayo” y como miembro de la conducción del Sindicato Docente de la provincia de Río Negro, Unter.

Actualmente integra la CTA de los Trabajadores a nivel provincial y continúa con un rol activo dentro del gremio de los docentes rionegrinos.

Resistir y luchar

Marta Marilef llegó desde Bariloche a Roca en 1976.

Fue perseguida por los militares, aún así resistió y empezó, junto a otros compañeros, a marchar sobre la plaza Belgrano, frente de la Municipalidad de Roca.

De a poco, se fueron uniendo al reclamo familiares de desaparecidos.

“No importa dónde estás si tenes convicción y claro el objetivo. Siempre podes hacer algo más”, expresó.

“La resistencia y la lucha eran el síntoma del pueblo”, contó.

Actualmente forma parte del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y durante los últimos años tuvo una activa participación en la conformación de distintas bibliotecas populares.

Involucrarse, luchar contra el flagelo

Luis Genga tiene 84 años y desde muy joven comenzó su militancia. Actualmente da charlas para “mantener viva la memoria”.

Fue el primer secretario general de Unter. “Eso me costó el exilio en España”, recordó, todavía con mucha angustia.

En septiembre de 1976 fue capturado y torturado.

Además, Genga fue la primera persona en dar el testimonio geogeográfico de “La Escuelita”.

“Ahí buscaban reeducarnos, para que pensemos bien”, contó.

“Los derechos humanos surgen a partir de cualquier necesidad de un pueblo. Involúcrense , salgan a luchar contra el flagelo”, pidió el docente.

Un libro que recoge toda la historia

El 28 de marzo a las 19 se presentará “Presentes contra el Olvido”, un libro que recorre desde Neuquén la búsqueda de justicia e historias de la vida de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

El trabajo es realizado por el Observatorio de Derechos Humanos, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén. La presentación será en el Centro Cultural Alberdi.

Habrá actividades en Neuquén y Río Negro

Hoy organizaciones sociales, políticas y gremiales, reflotan el reclamo de verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos.

Las actividades en Roca comenzarán a las 16 horas en plaza Belgrano. Habrá música, poesía, teatro, pintura en vivo, esténcil, estampas y grabados de distintos artistas de la ciudad. A partir de las 18, se encolumnarán para marchar por las calles céntricas de la ciudad, como lo hacen cada año.

En Neuquén, el acto central será en el señalamiento del ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en la esquina de J.J. Lastra y Chaco.

La marcha que convocan desde la asociación Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, tendrá lugar a las 19:30. El punto de concentración será desde el monumento a San Martín.

La Multisectorial de Cipolletti informó que las actividades comenzarán a las 10:30 horas en la plaza San Martín. A partir de las 11 marcharan por las calles del centro de la ciudad.

En Viedma a partir de las 17 se reunirán en la plaza San Martín donde habrá distintas intervenciones.

En Bariloche, la plaza del Centro Cívico será el punto de encuentro. Allí, se desarrollará una concentración y pintada de pañuelos, desde las 10.