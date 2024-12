A cuatro años del aborto voluntario: lanzan campaña para juntar insumos para el hospital de Bariloche

A cuatro años de la sanción de la ley que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, la Regional Bariloche de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a una campaña este lunes, de 11 a 13, en el hospital Ramón Carrillo para recolectar insumos que faltan, como cajas de preservativos y tests de embarazos. A las 12 convocan al «Pañuelazo» en el ingreso a la institución por las escaleras de la calle Moreno.

Si bien hoy se está garantizando los procedimientos, no hay insumos suficientes por falta de mifepristona. También escasean los métodos anticonceptivos (los de larga duración y preservativos).

«Se cumplen 4 años de aprobada la ley de interrupción legal del embarazo y decidimos convocar a la comunidad a donar preservativos y test de embarazos o a realizar alguna colaboración económica para comprar insumos. Lo que queremos es evidenciar el vaciamiento del hospital. A cuatro años de conquista de la ley, no damos un paso hacia atrás y ponemos en visibilización la situación del hospital», indicó Leticia Campodónico, integrante regional de la Campaña por Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Bariloche.

También le pedirán a los concejales y legisladores que pidan información y se involucren en los faltantes del hospital. «No hay insumos, ni siquiera reactivos para análisis de sangre; por eso, los centros de salud no están haciendo análisis desde hace algunos meses», planteó. Dijo que «la situación crítica» no solo afecta al hospital de Bariloche sino a todos los de la provincia.

En relación al «Pañuelazo» que se realizará al mediodía, recalcó que la idea es levantar el pañuelo verde y la bandera de la campaña. En febrero, un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ahora, el oficialismo adelantó que analiza poner en la agenda legislativa del año que viene la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto fue confirmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo: «Yo soy pro vida. Pañuelo celeste de acá a la China».

Campodónico resaltó que siguen funcionando «los centros de salud amigables y el hospital aunque, sin suministros. No hace falta bajar la ley. Vaciás al Estado y entonces, se dificulta trabajar. Tuvimos un plenario días atrás y la situación se repite en todos lados. De hecho, el embarazo adolescente volvió a aumentar».