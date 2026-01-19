Argentina renovable: Arctech LATAM busca impulsar la energía solar en el país

La colaboración de Arctech con Tonka Solar es la segunda más grande en el país, solo detrás del proyecto El Quemado con YPF Luz. (Foto: gentileza)

Arctech es una de las empresas especializadas en trackers solares más grandes del mundo, y su reciente acuerdo con la empresa argentina Tonka Energy consolidó una vez más su desarrollo tanto en el país como en la región. En diálogo con EnergíaOn, el director comercial Arctech LATAM Sur, Alejandro Silva, explicó el gran potencial que ve la compañía en el país para el desarrollo de la energía solar.

«Con Tonka Solar venimos conversando hace aproximadamente un año y medio, quizás un poco más. Nos conocimos en una feria Intersolar en Alemania. Hablamos mucho tiempo con Martín Soto (gerente comercial) y todo su equipo. Son personas muy agradables, muy profesionales», contó Silva.

La firma de Arctech con la empresa argentina se trata de la segunda colaboración más grande en el país, solo detrás del proyecto El Quemado con YPF Luz en Mendoza, cuya construcción está en etapas finales. En total, ya llevan más de 800 MW (megavatios) desde que comenzaron a operar en el país.

Por otro lado, en Argentina no hay tantos competidores, lo que facilita desde la empresa un diálogo más cercano con sus clientes: si bien el país cuenta con grandes generadores, siguen sin ser tantos como en sus vecinos limítrofes. Según Silva, mientras que en Chile tienen más de 200 clientes, en Argentina éstos rondan los 30.

«Es desafiante trabajar en Argentina por lo que todos sabemos: los términos de pago, el tema dólar, etc.», reconoció. A pesar de eso, aseguró que Arctech ve con buenos ojos al país para colaborar con sus diversos clientes, debido a su potencial energético, así como el largo camino que tiene por explorar en términos de energías renovables.

El potencial que ve Arctech en Argentina

El interés por el país viene de la mano con su gran potencial solar, que lo convierte en un lugar atractivo para la generación de energía fotovoltaica. «En toda la zona de La Pampa, Mendoza o San Juan hay una radiación solar espectacular, enorme», explicó.

Además, la continuidad de las inversiones públicas en las energías renovables también es un factor que les permite pensar a largo plazo, añadió Silva: «En Argentina trasciende los gobiernos, independientemente del color político. La energía es un activo clave para el desarrollo del país».

Por otro lado, aseguró que Arctech está especializada para afrontar un gran desafío que propone el territorio nacional: junto con Uruguay, es el país más ventoso de Sudamérica. «Para que tengas una idea, la norma de viento en Buenos Aires y en toda la zona central de Argentina parte de 48 m/s (metros por segundo). El norte de Chile anda por el orden de 30 m/s, en Perú de 30 m/s y en Brasil de 32 m/s» señaló.

Por este motivo, el diseño del módulo es fundamental, debido principalmente a la constante ampliación del tamaño de esos modelos. Un panel moderno es aproximadamente un 60% más grande que en 2020, según Silva, lo que implica una mayor vulnerabilidad a los vientos fuertes.

En este escenario, Arctech se propone como «vendedor de soluciones», garantizando la protección de los módulos durante décadas para evitar que sus clientes sufran pérdidas económicas. En un país ventoso como Argentina, lo deja en una posición ventajosa.

En Argentina «hay una radiación solar espectacular» aseguró Alejandro Silva. (Foto: gentileza).

El escenario a nivel regional y mundial

Los proyectos que realiza Arctech en Argentina se dan en un contexto de constante avance de la empresa china en la región, en países como México, Colombia, o Brasil. Por ejemplo, entre los proyectos que más se destacaron está Ceme1, la planta solar más grande en Chile, con una capacidad instalada de 280 MW.

A nivel mundial, suministran más de 91 GW (gigavatios) de capacidad a más de 1.900 plantas solares en 40 países. En el lapso de un año pasaron de ser la séptima mayor empresa en la elaboración de trackers solares, a la segunda más importante.

En gran parte, el enorme crecimiento se debió a su fuerte presencia en varios de los mercados más grandes del rubro y con grandes inversiones, como lo son Medio Oriente, India y Arabia Saudita. «Un solo proyecto en el Medio Oriente son 4 gigas, o sea 4.000 MW», indicó.