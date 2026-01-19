Horóscopo de hoy lunes 19 de enero: las predicciones para Leo, Sagitario, Acuario y los dos signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Puede que hoy tengas un día bastante largo, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa muy agradable. Amor: No trates de engañar a tu pareja con regalitos. Ella percibe lo que pasa por tu corazón, no te gastes con sentimientos falsos. Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. No estés comparando sueldos. Bienestar: Tu diplomacia estará a la orden del día. Las peleas dividirán las aguas pero tú, como siempre, apaciguarás la situación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos, pero tu familia tiene una visión más amplia. Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas que te da tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar nada. Riqueza: El ahorro es la base de la fortuna, pero tú ya estás ahorrando por demás. No seas tacaño a la hora de hacer regalos. Bienestar: Aparecerán nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación, que formarán parte de tu vida.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu espíritu optimista se verá sacudido cuando llegue alguien que hace tiempo no veías y traiga noticias no tan buenas. Ten calma. Amor: Pide disculpas cuando te equivoques, es necesario para tu pareja que reconozcas tus errores y sus aciertos. Riqueza: No puedes volver el tiempo atrás, lo que pasó, pasó. Pero si te focalizas en el futuro, puedes hacer que las cosas mejoren. Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de quienes te rodean. No seas tan estricto porque así no lograrás obtener su respeto.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No esperes que las oportunidades vengan del cielo. Es hora de comenzar a actuar para concretar ese trabajo que tienes atrasado. Amor: Una cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra es cómo nos ven los otros, así que no creas que todos estén enamorados de ti. Riqueza: Si dejas que primen tus intereses particulares, nunca llegarás a la meta. Sólo el trabajo mancomunado garantizará en éxito.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Un amigo te buscará para que lo ayudes en un proyecto. Evalúa si tienes deseos de hacerlo, no lo hagas por compromiso. Amor: Has encontrado a la persona que estabas buscando y hoy tienen una relación intensa, donde la confianza mutua es la base. Riqueza: Si estás por mudarte, inspecciona bien tus futuras casas porque serán muy pocas las que estarán en condiciones habitables. Bienestar: La posibilidad de un cambio de ciudad aparece en el horizonte. No temas empezar una vida nueva lejos de tus seres queridos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No dejes que nadie se entrometa en tu vida. Tú sabes lo que haces y no tienes por qué ser juzgado por ajenos. Amor: Tu pareja te quiere genuinamente, aunque su lenguaje emocional difiera del tuyo. Riqueza: Si tienes que escoger entre quedarte con este trabajo o cambiarlo, escoge cambiarlo porque no hay posibilidades de progreso. Bienestar: Una dieta rica en fibras te ayudará a bajar esos kilitos que tienes de más. Pero deberás poner mucha voluntad de tu parte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La autoestima y confianza en ti mismo no se gana de un día para otro. Necesitas replantearte ciertas actitudes para conseguirlo. Amor: Hoy lograrás dar por terminada esa relación que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo. Disfruta de tu libertad. Riqueza: Ve con pie de plomo en tus decisiones. Si te apresuras demasiado o intentas forzar una situación, fracasarás. Bienestar: Recuerda que solo tu eres el responsable de las situaciones en las que te involucras. Busca ganar control de tu destino por ti mismo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Sufrirás una serie de contratiempos a nivel laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares. Amor: No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema. Riqueza: Que no te estrese un desplazamiento por causas laborales ya que podrías encontrar en el mismo un tema de futuro muy importante. Bienestar: Tienes un amigo que está pasando por un mal momento, te necesita y, aunque no lo dice, te está esperando. Acompáñalo y te sentirás muy bien.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Nadie tiene una receta mágica para lograr la felicidad. Sólo tú puedes hacer que tu vida mejore, comienza a partir de hoy. Amor: Espera un tiempo más para evaluar si quieres o no seguir con esta relación. Dale otra oportunidad a tu pareja, lo merece. Riqueza: Puedes superarte y sabes que lo necesitas. Sería bueno que tomes algún curso de capacitación para no quedar desactualizado. Bienestar: No dejes que el pesimismo se apodere de tu ánimo. Mejor llama a tus amigos y comparte un momento agradable con ellos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No creas en todo lo que te digan el día de hoy. Aprende a separar la noticia del chisme, así evitarás grandes disgustos. Amor: Sólo con confianza y respeto lograrán que esta relación tenga un futuro próspero. Evalúen qué es lo que quiere cada uno. Riqueza: Deja de alabar las virtudes ajenas. La obsecuencia no te hará progresar más rápido, sólo el trabajo duro te traerá el éxito. Bienestar: Procura encontrar tu cable a tierra. Que el trabajo no sea el eje de tu vida, busca alguna actividad donde canalizar tus energías.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Trata de ser tolerante con aquellos con los que no estás de acuerdo. Escucha sus ideas, por más que las consideres desacertadas. Amor: Sólo con confianza y respeto lograrán que esta relación marche por buen camino. Evalúen si quieren seguir juntos. Riqueza: Las traiciones son moneda corriente en tu ámbito laboral. Trata de mantenerte al margen si quieres mantener tu trabajo. Bienestar: Tendrás que lograr entender los problemas familiares desde una perspectiva más racional, para no caer en la depresión.