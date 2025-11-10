A más de un mes del verano, el Splif registró cuatro incendios forestales en tres días en Bariloche

En solo tres días, los brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) Bariloche debieron acudir a cuatro intervenciones. Dos focos fueron intencionales, otro correspondió a una quema -pese a que están prohibidas en esta época del año- y el último fue producido por un rayo tras la tormenta eléctrica del domingo por la noche.

Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche, detalló que el primer llamado al 911 se recibió el viernes a las 21 tras una incendio en el pinar próximo a las canchas de la Asociación de Deportes y Fútbol Libre (Adeful), al sur de Bariloche. «Era de 5 por 5 metros y fue controlado por un móvil con tres combatientes. Claramente lo prendieron, pero por suerte, como el suelo estaba húmedo por la lluvia, no tuvo un gran avance«, puntualizó.

Mientras continuaban trabajando en Adeful, se recibió otro llamado al 911 por otro incendio forestal intencional en el ingreso del barrio 270 Viviendas, al este de Bariloche. «En este caso, el foco fue en un pastizal de 20 por 15 y concurrieron dos móviles. A las 22 estaba extinguido», acotó.

El sábado no se registraron incidentes y el domingo, a las 18, alertaron sobre una quema en un baldío de la calle Ruiz Moreno fuera de control. Leal señaló que, en el lugar había residuos forestales y no había nadie.

«Estamos más que preocupados con la situación de sequía y la falta de conciencia y la maldad que maneja la gente. La lluvia de los últimos días no alcanza para revertir una sequía de meses y la falta de nieve. Y todavía falta un mes para el verano«, dijo Leal.

El incendio en La Fragua. Foto: gentileza

Aseguró que los días más críticos de temperatura elevada, los móviles saldrán a realizar recorridas preventivas por Circunvalación, en la zona cercana al barrio 400 Viviendas, el oeste de Bariloche. «Le pedimos a la gente que apenas vean una columna de humo, llamen de manera urgente al 100, 103 o 911«, manifestó.

Admitió que existe una fuerte preocupación y que se están tomando muchos recaudos en función del clima. «Los técnicos advierten que continuará la sequía. Esta lluvia de los últimos días no influye casi nada en la tierra porque sale el sol y se seca todo«, expresó.

La última intervención se registró anoche a las 20.30, después de la tormenta eléctrica. El encargado de la estancia San Ramón denunció que un rayo ocasionó un foco en un sector cercano a La Fragua. «Se ocasionó a 40 kilómetros para adentro desde la Ruta Nacional 23 y fue de 30 por 50. Era de difícil acceso y hubo que llegar a pie hasta la base del incendio. Se trabajó con herramientas de mano y quedó casi extinguido. Nos alarma que se anuncian más tormentas eléctricas para estos meses», concluyó.