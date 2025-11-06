Incendios forestales: el Splif El Bolsón reforzó la campaña preventiva en las escuelas

Este último invierno fue llamativo para el Servicio de Prevención de Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) El Bolsón ya que se registraron seis incendios forestales de magnitud. «La particularidad este año fue el invierno extremadamente seco y tuvimos incendios grandes para la época del año», reconocieron desde la institución.

La mayoría de estos incendios correspondió a quemas que se descontrolaron. Este año, el Splif recepcionó 1200 permisos de quema, contra 600 que recibió el año pasado.

El Splif El Bolsón ya largó el informe diario del índice de peligrosidad de incendios forestales que, a más de un mes para el comienzo del verano, es alto. Tras el siniestro que arrasó con 3.835 hectáreas de bosques entre enero y febrero pasado, los combatientes se preparan para enfrentar una temporada que, saben, no será sencilla.

Los brigadistas del Splif El Bolsón realizaron una campaña educativa con 700 estudiantes de quinto grado de 18 escuelas urbanas. Foto: gentileza

La Patagonia registra, cada vez más, incendios más severos por las condiciones del terreno, con temperaturas más elevadas y escasas lluvias y, tormentas eléctricas cada vez más frecuentes.

Adelantándose a un escenario complejo, en octubre los brigadistas del Splif El Bolsón realizaron una campaña educativa con 700 estudiantes de quinto grado, de 18 escuelas urbanas de esa localidad, Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo.

«Fue una política pública histórica desde 1999. Hemos tenido incendios muy grandes en la zona que generó esta necesidad de realizar charlas en la comunidad escolar. De hecho, se comenzó a armar cartelería preventiva y hay lugares como el Piltriquitrón, Cabeza del Indio que tienen carteles hechos por las escuelas. Lo que cambia ahora es que es la primera vez que hay una educadora ambiental», sintetizó Fernanda Rezzano, responsable de Comunicación y Educación del Splif Bolsón.

A través de las charlas, los brigadistas intentan poner el foco en el lugar donde viven. «Se trata de entender dónde estamos insertos, de entender la necesidad de cuidar el bosque andino patagónico. Además, se habla de la cartelería preventiva, del por qué el índice es extremo y por qué se prohíbe el uso del fuego al aire libre. Se trata de desarticular esta tendencia a querer un asado al aire libre en un día de viento», detalló Rezzano.

Por otro lado, se explica la complejidad de los incendios de interfase donde hay viviendas que conviven con el bosque. Otro eje central de la charla está puesto en el rol del combatiente: «Estamos en una época en la que quienes combaten el fuego están puestos en tela de juicio. Muchos subestiman el trabajo pensando que se hace así nomás. Se trata de reconocer el valor de nuestros combatientes, que se forman en la temática y aun así, se hacen un rato para encontrarse con la comunidad a través de estas charlas y capacitaciones».

Desde el Splif parten de la base de entender a los chicos como «replicadores» y «no responsables directos». «Se los carga con que son el futuro y todo depende de ellos. Como comunidad podemos darles a conocer un futuro esperable», dijo.

Este año, el Splif El Bolsón notó una mayor demanda por parte de las escuelas respecto a las charlas. «La problemática atravesó a todas las escuelas por igual. Estamos pensando en incorporar secundarios, terciarios, universidades y juntas vecinales. La particularidad este año es que hay otra preocupación. El objetivo es transformar esa preocupación desde el entendimiento. La gestión de riesgo es una realidad de nuestro paisaje y hay cosas que no vamos a poder evitar«, señaló Rezzano.

El Splif El Bolsón conformó una Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca Andina, junto a la Brigada de Incendios de Chubut, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Secretaría de Ambiente de Río Negro, el Parque Nacional Nahuel Huapi y Puelo, el Instituto de Formación Docente y los Bomberos Voluntarios ya que en los últimos años, se registró un crecimiento de los incendios de interfase. El último martes, algunos referentes estuvieron presentes en la Plaza Pagano en el centro de El Bolsón para responder inquietudes de la comunidad.

«¿Hay una preocupación mayor para los meses que vienen?», preguntó este diario. «La preocupación siempre está. De nada sirve plantear que si pasa es el fin. La idea es estar preparados. La prevención es un poco esto: entender que algo puede suceder y tener en claro qué haremos en caso de que suceda«, respondió.

Listos para hacer frente a la temporada

El Splif El Bolsón ya finalizó las actividades de presupresión -preparación para el combate de un incendio forestal- que incluye desde el equipamiento en la central hasta la puesta en marcha de los insumos para el terreno y el mantenimiento del parque automotor.

Los brigadistas llevaron adelante relevamientos de actualización para constatar el estado actual de los recursos (reservorios, tanques y equipos de autoprotección de viviendas distribuidos a lo largo de las 400 mil hectáreas de jurisdicción).

Los recorridos permiten además verificar el estado de caminos, vados y pasarelas, así como el nivel de llenado de las reservas de agua.

Dentro del plan preventivo de áreas de interfase, se están realizando nuevos reservorios de agua en áreas prioritarias con el aporte de maquinaria del DPA. También está previsto incorporar cámaras y equipos VHF para una detección y comunicación rápida de columnas de humo. «Estamos a la espera de dos nuevas estaciones que amplían nuestra red de estaciones meteorológicas, necesarias para el cálculo del índice meteorológico de peligrosidad de incendio», indicaron.