A pesar de los incendios en parque Nahuel Huapi, siguen encontrando fogones en zonas no habilitadas

El incendio desatado en la zona del arroyo Cretón y de Brazo Tristeza en el Parque Nacional Nahuel Huapi ya lleva una semana y los brigadistas no dejan de trabajar para sofocar el fuego. Desde el Comando de Incidentes informaron que siguen las investigaciones para averiguar qué lo provocó y qué consecuencias está generando. De forma paralela en el Parque Nacional Los Alerces los focos continúan activos y se observan zonas puntuales de mayor intensidad. Más de 400 personas trabajan en el lugar. Se calcula que ya se perdieron casi 8.000 hectáreas de bosque nativo.

Y como si esto fuese poco, en Parque Nacional Lanín hay tres focos activos. En el operativo participan mas de 50 brigadistas. Específicamente sigue activo el incendio en Chufquen- Ñorquinco (más un foco secundario), en Hui Hui y en Caballada. Los dos primeros se encuentran contenidos y el tercero se monitorea con drone para definir sus coordenadas para próximo combate.

Si bien aun no hay determinación de las causas que iniciaron todos estos incendios, Juan Paritsis investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente y especialista en la materia asegura que “más del 90% de los incendios en el noroeste de la Patagonia Argentina son iniciados por el ser humano”. Y especifica: por negligencia, intencionalidad o causados por infraestructura humana deficiente como por ejemplo un cableado .

Es por eso que desde Parque Nacional Nahuel Huapi insisten en que tanto locales y turistas deben respetar las medidas de seguridad y prevención de incendios forestales. En un comunicado aseguran: «resulta lamentable observar que, a pesar de informar continuamente por todos los medios sobre las diferentes medidas de seguridad en general y de prevención de incendios forestales en particular, se ha detectado una gran cantidad de locales que, persisten en no respetar las indicaciones que están claramente establecidas en la cartelería, al igual que la prohibición de hacer fogones en lugares no habilitados y el pedido de no dejar residuos en los lugares de Uso Público».

Durante el fin de semana recibieron diversas denuncias por fogones en zonas no habilitadas de Lago Gutierrez y Ñirihuau, encontrándose gran cantidad de residuos en diferentes zonas del Parque Nacional. Y además, especifican desde Parque Nacional Nahuel Huapi que observar visitantes que hacen caso omiso de la cartelería de seguridad, poniéndose a si mismos y su seres queridos en peligro innecesariamente.

Desde Parque Nacional Nahuel Huapi denuncian que locales y visitante no respetan las señales para evitar incendios y preservar la naturaleza. Foto: Parque Nacional Nahuel Huapi.

Medidas de prevención para evitar incendios

Desde el Parque Nacional Nahuel Haupi insisten en las medidas de prevención:

-Respetar la cartelería de seguridad: cuando figura alguna actividad tachada en rojo, significa que está prohibida. Cuide su seguridad, la de sus acompañantes, y evite multas.

–Está prohibido hacer fuego en todo el territorio. Solo se puede realizar en los CAMPINGS HABILITADOS.

-En el resto de las áreas (playas, senderos, montaña, etc.) sólo se puede utilizar calentador. Evitar multas.

-En los campings en los que se puede utilizar el fuego en fogones habilitados, para apagarlos correctamente:

• Hacerlo con abundante agua.

• Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.

• Echar agua sobre la fogata y sus alrededores.

• Asegurarse que los restos de la fogata queden fríos.

• Controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

• Llevarse la basura siempre. Las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Recomendaciones generales:

–No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas.

-Si vivís cerca de bosques o en el campo, mantener los alrededores de la vivienda despejada de arbustos y desechos.

Y por último, comunican: ante el avistaje de una columna de humo, llamar de forma inmediata a los teléfonos de emergencia 105 o +549 2944 303219.