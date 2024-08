A través de la lente de Alma: un universo soñado en la infancia se hace realidad en Roca

Sus ojos de niña buscaban retratar, componer, una nueva mirada, una realidad distinta. Alma Terzibachian tenía solo ocho años cuando empezó a hacerse amiga de las cámaras. Su papá le regaló un pequeño celular con el que empezó a hacer sus primeras realizaciones en la vida cotidiana.

El primer capítulo de su obra como realizadora audiovisual fue en un viaje familiar. Viajó con su papá y su hermana a un casamiento en Buenos Aires y desde el minuto cero, registró todo el trayecto, inclusive durante la fiesta. Era “como una youtuber”, recordó entre risas.

Tenía once cuando rogaba crecer y poder ser de esos “que sacaban fotos” en la cancha, en los partidos de fútbol, al lado de los jugadores, en el vestuario, ver los detalles. Soñaba con las fotos de Messi y Ronaldo. “Desde muy chica me gusta esto de los videos. Me gustaba estar con la cámara, grabar todo lo que había alrededor, le hablaba a la cámara”, contó a Diario RIO NEGRO.

Todavía se acuerda cuando en la escuela, les pedían hacer videos y actuar; pero Alma siempre elegía la misma posición: detrás de cámara. Poco a poco fue adoptando características de directora y sus compañeros escuchaban y esperaban su opinión. ‘Salió bien o salió mal’’. “Eso era lo que más me acercaba a lo que en un futuro iba a ser dirigir un cortometraje”, reveló.

Con solo 23 años, ya se convirtió en eso que brotó en un pasado no tan lejano: Alma es directora, fotógrafa y realizadora audiovisual, gestora de dos cortometrajes e ideóloga de uno en camino. Las artes audiovisuales resultaron ser ese trampolín que le permite unir todas sus pasiones en un solo rumbo: la fotografía, el deporte y el fútbol muy especialmente.

Actualmente, desarrolla toda su actividad en su ciudad natal, Roca; donde elige estar. Está cursando sus estudios para ser licenciada en Artes Audiovisuales en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) desde 2019.

Sonido, arte, foto, montaje, edición, todo eso la enamora y no sería ella sin sus cuadernos de ideas, sus anotaciones de puño y letra donde vuelca sus ideas cuando brotan. Un caudal de inspiraciones contenidas. “Hacer este cuaderno a mí me llena, todos los días estaba escribiendo, capaz estaba a punto de dormir, me ocurría algo y saltaba de la cama y escribía”, contó.

Así nació su primer cortometraje, “Somnia” en 2022 que es la adaptación de un cuento de Juan Ignacio Román González que se llama Parestesias. Guionó, produjo y dirigió esa pieza audiovisual con un equipo de 18 personas y cuatro locaciones distintas. Su trabajo fue primero seleccionado por sus profesores para grabar y luego quedó seleccionado en festivales de cine de la región.

“Dirigir un corto es como ser jefe de un día para el otro, hay que decidir un montón de cosas y tenés un equipo atrás, pero ellos están esperando a que vos les des una respuesta y capaz vos estás esperando ayuda de ellos”, admitió la joven sobre aquel primer día donde debutó como directora y perdió la voz de los nervios.

En 2023 grabó una obra que se dedicó a ella misma. «A los que se han apagado” es un cortometraje de su autoría, grabado en el barrio 500 Viviendas de Roca. Se trata de un chico que tiene problemas con la policía, y que recuerda cómo el abandono por parte de su madre lo marcó de niño para su vida adulta.

Para este año, está en vías de desarrollo un corto sobre fútbol, sobre la gloria de ganar un partido, sobre cómo una persona termina llorando desconsoladamente en el piso mientras enfrente de él hay otra que está festejando. “Me da mucha intriga mostrar eso”, transmitió.

“Yo soy de Boca, para mi es muy importante. Lo tengo tatuado, poder transmitir lo que yo siento a la gente que quizás no le gusta mucho”. Alma Terzibachian, directora, fotógrafa y realizadora audiovisual de Roca.

Simultáneamente, producirá dos videoclips de bandas locales y expondrá este 9 de agosto a las 20 en la inauguración de la muestra fotográfica «Terreno inestable» en Casa de la Cultura, donde pondrá en valor su identidad en la fotografía.

En ¨Terreno inestable¨, Alma junto a otras dos artistas de distintos lenguajes -Adriana Gutiérrez y Paula Longo- reflexionan sobre la relación entre el espacio urbano y el natural, explorando sus límites, sus fronteras, sus puntos de encuentro, las formas en que los habitamos o des(habitamos).

Adelanto de la muestra en Casa de la Cultura. Fotos: Alma Terzibachian.

Una valija llena de sueños: llegar alto

“Me encantaría poder llegar a artistas grandes y poder hacerles fotografías para discos. A Trueno es alguien a quien me encantaría llegar y siento que quizás puedo en algún momento”, confió. Otro de sus grandes desafíos es formar parte de una película argentina, como amante del cine y la industria nacional.

“Siempre hay que bancar a la industria nacional y a los artistas emergentes, hace rato que necesitamos la ayuda de todos. A veces las entradas son libres y gratuitas, pero ya con que ocupes un espacio o una silla para el artista que está ahí es re importante», cerró.

