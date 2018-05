Aborto: “Demuestren que las mujeres les importan” reclamó la feminista de Neuquén

La activista neuquina por los derechos de las mujeres Ruth Zurbriggen participó esta mañana del el debate en Diputados por la despenalización del aborto. “Queremos que cada persona tenga la oportunidad de elegirse a si misma y a su vida”, dijo Zurbriggen y lanzó un fuerte reclamo a los diputados: “den una respuesta ética y política que demuestre que las mujeres les importan. Nos lo merecemos”.

Como integrante de “Colectiva Feminista La Revuelta” -la organización que representa a “Socorristas en Red”, una organización que funciona en todo el país y que acompaña a mujeres que deciden abortar con pastillas-, Zubringgen acompaño los últimos ocho años a mujeres en procesos de interrupción del embarazo.

“Abortar y no abortar son decisiones siempre complejas, no nos engañemos con mundos idílicos que no existen, cada aborto es un mundo singular, en cada aborto se pone en juego la politicidad de nuestra existencia. Abortar es también una decisión responsable, vital, implica elegir la vida de determinada manera. Eso queremos, que cada persona tenga la oportunidad de elegirse a si misma y a su vida”, sostuvo y en base a su trabajo en la Red aclaró que “escuchar es un acto poderoso para acompañar”.

En esa línea consideró, sin embargo, que existen “diálogos imposibles” y calificó de “groseros y crueles” argumentos de algunos expositores en contra de la despenalización: “Lo demuestran ahora con sus ideas de retrotraernos en este tema a antes de 1920, no pueden escuchar los deseos de las protagonistas que de todas maneras interrumpirán embarazos. A veces temo que nos odien, los posicionamientos regidos por el ADN patriarcal son de odio”, criticó.

Zubringgen cuestionó asimismo que se pongan en duda datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación.

“Así fueran diez, quince, cien mil o uno los abortos por años. Aún si no hubiera ni una consecuencia en la salud de quienes abortan, o no contaras ni de una muerte, aún así debería ser legal, seguro y gratuito. Es que la maternidad forzada implica a vivir en una zona de castigo y riesgo permanente”, dijo hacia el cierre de su exposición.