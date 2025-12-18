La inflación interanual de Estados Unidos fue del 2,7% en noviembre, por debajo de las previsiones

La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según mostraron el jueves datos oficiales publicados con retraso. El índice de precios al consumo (IPC) aumentó 2,7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

Inflación en noviembre: el primer dato luego del cierre en Estados Unidos

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno. También se ubica muy por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un aumento de precios de 3,1% en los 12 meses culminados en noviembre.

La inflación ha repuntado este año después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a bienes provenientes de los socios comerciales de Estados Unidos. Algunas empresas dieron cuenta de un aumento de costos.

Pero el impacto en los consumidores ha sido más moderado, ya que las empresas se apresuraron a abastecer sus inventarios antes de que entraran en vigor precios de importación más altos.

Muchas optaron por no trasladar por completo los incrementos a sus clientes.

Los hogares estadounidenses, sin embargo, siguen sintiendo la presión de unos precios elevados en general. Al excluir sectores volátiles como alimentos y energía, la inflación «subyacente» marcó un 2,6% en noviembre. La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación de 2% a largo plazo.

El informe del jueves ofreció pocas comparaciones mensuales, ya que el cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre dificultó la recopilación de datos de octubre.



El debate sobre la asequibilidad en Estados Unidos

Los demócratas lograron victorias en elecciones de alcaldes y gobernadores el mes pasado, impulsadas por votantes descontentos con el aumento de los precios, lo que subraya las preocupaciones cada vez más patentes sobre el costo de bienes y servicios.

Los precios de los alimentos se ubicaron 2,6% por encima de los de noviembre de 2026 el mes pasado, con carnes, aves, pescado y huevos aumentando 4,7%.

Los costos de la energía también subieron 4,2% en los últimos 12 meses.

«Difícil sacar demasiadas conclusiones» dicen sobre inflación en Estados Unidos

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, advirtió que con el cierre del gobierno de 43 días afectando la recopilación de datos, «es difícil sacar demasiadas conclusiones» para noviembre.

«Lo que destaca de los datos que sí están en el informe es que los servicios públicos, el mobiliario para el hogar y los autos y camiones usados están impulsando parte de las presiones inflacionarias persistentes. Esto es resultado de las presiones arancelarias y del auge de la IA», concluyó.

«Los estadounidenses siguen sintiendo la presión en sus presupuestos mensuales», añadió Long.

Si bien las cifras más recientes serán analizadas por su posible influencia en futuras decisiones sobre las tasas de interés del banco central, la ausencia de datos de octubre también crea una imagen incompleta de cómo está evolucionando la economía.

Los responsables de política monetaria de la Fed han votado en tres reuniones consecutivas para recortar las tasas y estimular la economía a medida que el mercado laboral se debilita, pero algunos citan riesgos de una inflación persistente y piden cautela antes de nuevos recortes.

AFP