¿Nochebuena con lluvia en la cordillera?: el pronóstico frío para esta Navidad en Neuquén y Río Negro

En una semana llega Navidad, y las organizaciones familiares giran en torno a la comida, los regalos y un factor determina, el clima. Desde el sitio especializado Meteored, publicaron el pronóstico extendido para este fin de año. En la cordillera hay anuncios de lluvias los días previos, ¿Se extienden durante Nochebuena?

Según indica el pronóstico del tiempo, para el miércoles 24 en Bariloche se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 16 °C. En la noche, la máxima se mantendrá en los 14 °C con leves ráfagas de viento.

Pese a que en los días previos se anuncia la llegada de la lluvia, para la Nochebuena no habrá precipitaciones. Sobre el almuerzo de Navidad se esperan máximas de 17°C con leves ráfagas de viento y cielos despejados.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes, se espera una Nochebuena con lluvias durante las horas previas. Por la noche cesarán y las máximas llegarán a los 14 °C. El 25 de diciembre no habrá precipitaciones, pero los cielos se mantendrán nublados.

¿Cena fría o asado?: Con el viento como protagonista, qué pasa con el calor para Nochebuena y Navidad en el Alto Valle

El sitio Meteored anticipa dos días festivos con variaciones térmicas y la persistencia de viento en la región. Las jornadas de Nochebuena y Navidad presentarán características climáticas distintivas para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Este miércoles 24 de diciembre, la Nochebuena transcurrirá con un cielo soleado en el Alto Valle. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima se situará en 15°C. La tarde y noche serán las franjas horarias más exigentes por el viento.

El viento será protagonista durante la jornada de Nochebuena, con velocidades sostenidas entre 10 y 30 Km/h. Sin embargo, se esperan ráfagas mucho más intensas, que podrían oscilar entre los 66 y 72 Km/h.

Para este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente estables. Meteored pronostica un cielo igualmente soleado para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas serán más elevadas en general.