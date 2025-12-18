Calcatreu consolida el empleo en la Región Sur rionegrina y se proyecta positivamente a largo plazo

La inspección se realizó de manera conjunta con personal de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Minería y Vialidad Rionegrina.

El desarrollo del proyecto minero Calcatreu, en Río Negro, se convirtió en uno de los principales impulsores del empleo en la Región Sur. Con un impacto directo en la economía local y en la generación de oportunidades laborales para trabajadores de la zona, la iniciativa mostró un crecimiento sostenido en la contratación de personal, superando a otras actividades productivas de la región.

El avance de las obras de infraestructura y preparación del yacimiento demandó trabajadores de distintos perfiles, desde operarios y técnicos hasta servicios vinculados al transporte, la logística y el mantenimiento. A su vez, el movimiento económico generado por el proyecto también alcanza a comercios, proveedores y emprendimientos de la Región Sur.

Recientemente, La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático realizó una inspección integral en el proyecto Calcatreu para verificar avances en impermeabilización, toma de muestras de suelo y gestión de residuos, como parte de las acciones de control ambiental sobre la actividad minera.

Desde el Gobierno provincial destacan que Calcatreu no solo representa una fuente de trabajo en el corto plazo, sino que tambiénproyecta un efecto positivo a largo plazo, con vistas al inicio de la etapa productiva previsto para los próximos años. En ese sentido, remarcan la importancia de la minería como una actividad estratégica para diversificar la matriz productiva de Río Negro.

El objetivo de la inspección es controlar el cumplimiento de las medidas ambientales. Fotos Gobierno de Río Negro.

Durante el relevamiento se constató el avance enla impermeabilización de la celda 1 del PAD de lixiviación, con geomembranas ya soldadas tanto en el PAD como en el canal de colección. La recompactación del sector aguas abajo quedó pendiente debido a las lluvias recientes, mientras que se verificó el progreso en la colocación de geomembranas en las piletas PLS y Barren.

La mayor parte de los puestos creados corresponde a mano de obra rionegrina, especialmente de localidades cercanas como Ingeniero Jacobacci, en línea con las políticas provinciales que priorizan el empleo local.

En el marco de la inspección, se realizó la toma de muestras de suelo bajo la geomembrana de la celda 1, procedimiento que incluyó el destape del material impermeable y el análisis correspondiente en el laboratorio del proyecto. La empresa deberá presentar los resultados de los ensayos, lo que permitirá evaluar el estado del suelo y prevenir posibles impactos ambientales.

Asimismo, se controló la gestión de residuos en el patio definitivo, el recinto transitorio y el sector de polvorines, donde se verificaron mejoras en las condiciones de acopio de residuos especiales respecto de inspecciones anteriores. Con una inversión de gran escala y un fuerte impacto territorial, Calcatreu se consolida como uno de los proyectos clave para la recuperación económica y el desarrollo sustentable del sur rionegrino.