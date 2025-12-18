Maxi López contó cómo conoció a su esposa Daniela Christiansson

El ex futbolista Maxi López publicó un video junto a su esposa, Daniela Christiansson, contándole a sus seguidores sobre el inicio de su actual relación amorosa, posterior a su conflictiva separación de Wanda Nara.

La historia de amor de Maxi López y Daniela Christiansson, contada por ellos mismos

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el participante de MasterChef Celebrity abordó las preguntas que le dejan en su perfil, revelando que conoció a la modelo de manera casual un día que salió a comer con amigos.

“Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que me decía siempre ‘¿Por qué no vamos a cenar?’. Después de seis meses tratando de convencerme me dice ‘Bueno, vamos a comer en este lugar’ y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, ahí en un lugar que se llamaba Origami, ahí en Milano. Y a la noche me voy a comer con el grupo de amigos, que eran las diez y media, diez y cuarenta y cinco”, comenzó.

“Estaba ahí tipo once de la noche. Ahí, cuando te vi dije ‘¿Qué pasó? ¿Qué es esto?’ Estaba corriendo a la mesa y le decía a mis amigos ‘Che, quiero hablar con esa piba’ y vos ibas de un lado para el otro, pero no te podías enganchar. Y en un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice ‘Bueno, mirá, nosotros comemos acá, después nos vamos a un boliche que está acá atrás’. Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, volver a casa, estar tranquilo, y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo. Tengo que seguirla. Y me fui con todo el grupo, nos fuimos a tomar un drink al boliche”, siguió.

Mientras López mencionaba el vívido recuerdo de la primera vez que vio a Daniela, ella reconocía que “no se acuerda de nada” de ese día: “Sí, yo justo a la mañana de ese día, terminé mi relación. Y tenía veinticinco años, también estaba fresca, así que quería solo salir”.

“Yo llegué super easy, sin maquillar. No quería saber nada”, recordó.

A pesar de estar “muy borracha”, la modelo contó que su amigo le presentó a Maxi y el resto fue historia.