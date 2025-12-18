Christian Petersen se descompensó en San Martín de los Andes, fue internado y pelea por su vida

El chef Christian Petersen, conocido por su participación como jurado en El gran premio de la cocina, se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y debió ser internado de urgencia.

Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva

Según cita la Agencia Noticias Argentinas, el cocinero, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

“Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lanín, y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva; lo quieren trasladar, pero por el momento no mejora”, indicaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

De acuerdo con la información brindada, durante el ascenso el guía advirtió que no se encontraba bien, por lo que se activó un operativo de rescate. El parte médico señaló que Petersen presentó un brote de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que se caracteriza por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Cabe recordar que en abril de 2025, Christian Petersen contrajo matrimonio con Sofía Zelaschi.