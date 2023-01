Abrirán el primer refugio para personas en situación de calle en Río Negro y será en Roca

Roca será la primera ciudad de Río Negro que cuente con rápida respuesta para personas en situación de calle. Quienes no cuentan con un techo para vivir o que deambulan en las calles por distintas razones, ahora tendrán un refugio, un lugar donde dormir, comer y recibir atención.

Una novedad en materia de desarrollo social y abordaje de las situaciones de emergencia social, que está enmarcada en la Ley Provincial Nº 5614, sancionada hace apenas dos meses (24-11-22). La norma apunta a crear un sistema de protección de derechos de personas en situación de calle y este dispositivo, aprobado por resolución provincial en septiembre, materializa ese lineamiento.

Hace seis meses, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano habían hecho el anuncio formal de creación de esta unidad de atención en Roca, pero hasta ahora no se había ejecutado. Ahora hay avances y es inminente la apertura de esta institución. Se trata de un alojamiento transitorio para personas que integren este segmento social . Tiene como objetivo dar respuesta inmediata y proveer de servicios básicos al usuario, además de propiciar la reinserción en redes familiares y socio comunitarias.

El refugio estará ubicado donde era el Centro de Día para Personas Mayores en calle Santa Cruz y San Luis. El edificio queda sujeto a refacciones y está en vía de conformación el equipo técnico del dispositivo.

El dispositivo funcionará en calle Santa Cruz y San Luis. Foto: Andrés Maripe

Mónica Larrañaga, secretaria de Acompañamiento y Protección Social de Río Negro, dialogó con RIO NEGRO y confirmó la creación del dispositivo. “No hay antecedentes en la provincia de un hogar parecido a este como el que vamos a tener”, contó la funcionaria, y se trabaja en el proyecto institucional. “La ley provincial es lo que le da cobertura al tema de personas en situación de calle con la creación de dispositivos”, expresó.

Según los primeros lineamientos, los destinatarios serán mujeres o hombres solos, mayores de 18 años que se encuentren en situación de calle. Habrá instalaciones para pernocte, cocina, sanitarios e higiene personal y oficina para el equipo interdisciplinario. El equipo estará conformado por coordinador, personal técnico (servicio social) , personal de intervención y asistencia (operadores), administrativos, personal de cocina, maestranza y seguridad.

“Nación no censó a personas en situación de calle en Río Negro. El censo nacional nos dejó afuera” Mónica Larrañaga, secretaria de Acompañamiento y Protección Social de Río Negro

Se brindará la posibilidad de pasar la noche, alimentarse, habrá infraestructura para higiene, almacenamiento de efectos personales, lavandería, ropero comunitario y acompañamiento integral. Un protocolo de ingreso y reglamento interno dictarán las pautas de convivencia. El plazo de permanencia será de un día (de 18 a 11 horas), renovándose el total de vacantes todos los días.

Foto: Andrés Maripe

Se trabaja en conjunto con el municipio de Roca, el hospital ya que el impacto de este problema es fundamentalmente territorial. La ley apunta a la efectivización de un relevamiento oficial. En este sentido, Larrañaga dijo que es una deuda pendiente. El 5 de agosto pasado se había realizado la primera reunión para la creación de este refugio con distintas instituciones municipales y provinciales de salud y desarrollo social.

Casos 9 personas en situación de calle se relevaron en Roca el año pasado entre el Municipio y el hospital López Lima.

El panorama: casos, perfiles e historias recientes

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, hasta el final del año pasado se registraban tres situaciones de personas viviendo en la calle. En los tres se trataba de varones entre 40 a 55 años. Los puntos de pernocte más habituales son las vías del ferrocarril, hospital Francisco López Lima y también la terminal de ómnibus.

En el hospital de Roca, desde el servicio de Trabajo Social informaron que en mayo de 2022 se realizó un relevamiento de personas que habitan y pasan la noche en el propio predio del López Lima.

En Río Negro, se sancionó la Ley de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle, en noviembre de 2022. Foto: Andrés Maripe

“En ese momento eran 6 personas, todos varones y menores de 50 años”, comentaron. Además, se supo que algunos de ellos eran beneficiarios de pensiones no contributivas y varios tenían conductas de consumo. También se reportaron casos de usuarios de Salud Mental.

“El problema (de las personas viviendo en la calle) se acentúa en época invernal y es algo que se reitera año tras año” Trabajadora Social del hospital de Roca

“En ciertos casos tuvimos acceso a la familia, pero los vínculos están absolutamente deteriorados”, agregaron. En los casos que pudieron trabajar, estas personas no aceptaban lugares donde alojarse y en los que sí, no se pudo dar continuidad por resistirse a las pautas de convivencia.

Desde el Municipio de Roca, explicaron que se interviene en los casos particulares y de manera articulada como Provincia, hospital, Poder Judicial y hasta iglesias con trabajo en red. Por el momento no hubo un aumento de casos.

Roca tiene una historia reciente marcada por muertes evitables, de personas en contextos de vulnerabilidad que se encontraban en situación de calle. Una mujer que ejercía la prostitución terminó siendo víctima de femicidio en 2021 y un hombre murió de hipotermia en un baldío de la ciudad el año pasado.

Además, como parte del Alto Valle, Roca es una de las ciudades con mayor concurrencia de población migrante que llega en la temporada frutícola para trabajos temporarios. Esto genera movimientos poblacionales. No obstante, en invierno, el problema se acentúa.