Abuelas de Plaza de Mayo pidió a Elon Musk que le restituya su cuenta en X.

«Nos hackearon la cuenta de X» titula el comunicado difundido por Abuelas de Plaza de Mayo ayer. Su cuenta de X, ex Twitter, comenzó a publicar contenido que no es de la organización. Por eso, advirtieron la situación.

Tanto en su cuenta de Instagram, como en el comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a sus seguidores que soliciten a Elon Musk, el magnate de la empresa, que le restituyan la cuenta.

La cuenta de X de Abuelas de Plaza de Mayo tiene 337,1 mil seguidores. Allí informan sobre el trabajo que realiza la organización en materia de Derechos Humanos, como es la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

En el comunicado la organización contó que ya realizó la denuncia correspondiente para recuperar su cuenta de difusión en la red social X. También que fue hackeada y que ahora está en control de un usuario denominado @Port3Networks_, una cuenta que parece ligada a las criptomonedas.

«Desde esta mañana no podemos ingresar a nuestra cuenta de X @abuelasdifusion y nos encontramos con que otro usuario tomó nuestra identidad. Ya hicimos la denuncia correspondiente pero no hemos obtenido una solución. Pedimos a nuestros seguidores que soliciten a @x y @elonmunk que nos restituyan nuestra cuenta», dicen en el comunicado y posteo en Instagram.

Qué postea la cuenta de X hackeada a Abuelas de Plaza de Mayo

Desde hace dos días en la cuenta de la organización presidida por Estela de Carlotto apareció contenido que no se relaciona con el trabajo que realizan. Una cuenta con un usuario denominado @Port3Networks_ realiza diferentes posteos con contenido relacionado a las criptomonedas como muestran las últimas publicaciones: