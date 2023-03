Abuso sexual en el hospital de Regina: Salud separó del cargo al enfermero acusado

A raíz de la denuncia presentada por la víctima ante la justicia, el Ministerio de Salud de Río Negro intervino y separó del cargo al enfermero acusado de abusar sexualmente a una muchacha en la guardia del Hospital de Villa Regina.

Todo ocurrió el 9 de marzo cuando una chica de 24 años acudió a la comisaría de la Familia para denunciar abuso sexual por parte de un enfermero del hospital área programa Regina que la había atendido por una afección en la guardia.

El hecho tomó trascendencia en la sociedad y la víctima aseguró a RIO NEGRO que una vez que la denuncia fue pública, otras 20 mujeres se comunicaron para «relatar situaciones de abuso por parte del mismo enfermero».

«Desde la cartera sanitaria se actuó de oficio y se separó al trabajador de salud acusado mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para aclarar lo sucedido en la guardia de la institución«, así inició el comunicado expuesto en el sitio oficial del ministerio.

Además, tal como lo había señalado el director del hospital Osvaldo Ruiz Diaz a este medio, desde el nosocomio se pusieron «a disposición de la Justicia» para colaborar en la investigación del caso.

El denunciado también fue notificado también de una causa judicial que sigue la fiscal Vanesa Cascallares y la joven denunciante fue asistida en primer por la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi).

El caso

En una entrevista con este medio, la joven relató cómo ocurrieron los hechos. «Primero, me atendió y me hizo pasar. Cuando ingresé a la sala directamente me atendió en el sector de inyectable«, así inició el relato de la muchacha. Todo iba bien hasta que se empezó a sentir incómoda por las preguntas «fuera de lugar» que le hacía el enfermero.

Mientras la víctima esperaba a que el profesional le hiciera los primeros controles, contó que él le hacía «preguntas personales» sobre su estado civil, maternidad joven, dirección. Los minutos pasaban dentro de la sala de guardia y la joven sentía dolor e incomodidad. El hombre también le ordenó que lo mirara «a la cara y a los ojos».

Mientras se daba toda esa situación, finalmente llegó una médica a atender a la paciente y le dijo al enfermero que le coloque un inyectable. Una vez en la camilla, el trabajador le realizó tocamientos y abusó sexualmente de la joven.

«Cuando abusó de mí, me sentí shockeada. Salí del hospital y ahí recién caí en lo que había pasado«, indicó la joven. Inmediatamente se fue a la casa de un amigo, quien pudo averiguar quién era el enfermero y la acompañó a hacer la denuncia.