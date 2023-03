Abusaron sexualmente de una joven en el hospital de Regina: «Viví la peor pesadilla»

El 9 de marzo, una chica de 24 años acudió a la comisaría de la Familia para denunciar abuso sexual por parte de un enfermero del hospital área programa de Villa Regina. «Fui por un fuerte dolor intestinal y adentro viví la peor pesadilla de mi vida», contó la víctima.

En diálogo con RÍO NEGRO, la joven relató cómo ocurrieron los hechos. «Primero, me atendió y me hizo pasar. Cuando ingresé a la sala directamente me atendió en el sector de inyectable», así inició el relato de la muchacha. Todo iba bien hasta que se empezó a sentir incómoda por las preguntas «fuera de lugar» que le hacía el enfermero.

Mientras la víctima esperaba a que el profesional le hiciera los primeros controles, contó que él le hacía «preguntas personales» sobre su estado civil, maternidad joven, dirección. «Una vez que me toma la presión, siento que roza su brazo con el mío y además que me hablaba cerca. Me dí cuenta del trato pero trataba de no pensar en eso», relató la denunciante.

Los minutos pasaban dentro de la sala de guardia y la joven sentía dolor e incomodidad por toda la situación. «Estaba con la cabeza agachada porque me sentía mal. De la nada, me preguntó si tomaba agua y le respondí que sí», contó y agregó que el hombre reiteró la pregunta a pesar de que ya le había respondido y además le ordenó que lo mirara «a la cara y a los ojos».

Mientras se daba toda esa situación, finalmente llegó una médica a atender a la paciente. «En ese momento se hizo el cínico y le dijo a la doctora que me dijo que tomara agua», contó la chica.

«La doctora me preguntó qué síntomas tenía y si alguna vez tuve hemorroides. Me indicó unos estudios que no me podía realizar en ese momento porque estaba menstruando y después le dijo al enfermero que me haga un inyectable», relató la muchacha.

Según relató la joven, el enfermero le consultó a un colega si el sector para aplicar inyecciones estaba disponible. «Cuando la otra persona que dijo que sí se podía usar, fui y me dijo que me recostara», dijo. En ese momento, ella le preguntó si le podía hacer el inyectable parada a lo que él respondió que no y nuevamente le indicó que se recueste. Una vez en la camilla, el trabajador le realizó tocamientos y abusó sexualmente de la joven. Finalmente, le hizo inyectable.

«Cuando abusó de mí, me sentí shockeada. Salí del hospital y ahí recién caí en lo que había pasado«, indicó la joven. Inmediatamente se fue a la casa de un amigo, quien pudo averiguar quién era el enfermero y la acompañó a hacer la denuncia.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, se aplicó el protocolo de atención correspondiente para este tipo de casos. El denunciado fue notificado de la causa judicial que sigue la fiscal Vanesa Cascallares y la joven fue asistida en primer por la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi).

Más víctimas del mismo agresor del hospital de Regina

Una vez que la joven radicó la denuncia la comisaría de la Familia de Villa Regina, la chica compartió lo que le sucedió en redes sociales y tuvo eco.

«Yo iba a esperar para escracharlo pero él me arruinó la vida y después de que publiqué mi testimonio, muchas chicas se comunicaron por mensaje para contarme que sufrieron una situación similar o peores con este enfermero», contó.

«Después de que hice la denuncia y fue notificado, supe que lo trasladaron a una localidad cercana. Sigue ejerciendo con total impunidad y yo cuento esto porque no quiero que le pase a nadie más», concluyó.