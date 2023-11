Acampe en el centro de Cipolletti: El municipio asegura que no hubo un pedido formal

Desde el miércoles, El Frente Popular Darío Santillán (UTEP) lleva adelante un acampe en el centro de Cipolletti. Según explicaron la medida será por tiempo indeterminado, el Frente Popular exige obras públicas para sus cooperativas de trabajo y denuncian recortes en los aportes a los merenderos. El municipio aseguró que no han realizado ningún pedido formal por el reclamo.

Este miércoles, integrantes del Frente Popular Darío Santillán comenzaron un acampe por tiempo indeterminado frente al edificio municipal de Cipolletti. Por la medida de fuerza, está bloqueada la calle Yrigoyen, entre España y Villegas.

El reclamos es «por la falta de insumos en los merenderos y comedores, que hace tres semanas tenemos cerrados«, indicó Daniela Rojas, referente del Frente Popular Darío Santillán, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. El acampe, según informaron, se extenderá hasta el viernes o hasta «que tengan respuestas».

Según expusieron, el reclamo busca demostrar la profunda indignación y repudio ante la falta de asistencia en alimentos, recortes en bonos de gas y productos de limpieza que «estamos sufriendo en nuestros comedores y merenderos, además exigimos respuestas concretas por parte del municipio de Cipolletti en cuanto la falta de obras públicas para nuestras cooperativas de trabajo».

Desde el municipio se mostraron sorprendidos ante el reclamo que se está realizando afuera del edificio municipal. «Es el primer acampe que realizan en esta gestión. No hay ningún pedido formal ni nadie se ha acercado a mesa de entrada ni nos han llamado a la secretaría, que es la forma en la que nos hemos manejado en estos años» afirmó Viviana Pereyra, secretaria de Desarrollo Humano a LU19.

Además, manifestó que no se trata de comedores y merenderos que dependen exclusivamente de la municipalidad de Cipolletti.

«Los acompañamos todos los meses con el aprovisionamiento de mercadería y de gas, esto significa víveres secos, verduras y carnes. El mes de noviembre fue complicado porque comenzamos con una dificultad, tuvimos con problemas porque no hubo suministro de combustible y no pudimos sacar nuestros camiones, y por otro los proveedores no entregaban», detalló Viviana Pereyra.