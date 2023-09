Acusan a los socios de Mundo Cristal de «golpear» a los trabajadores durante una protesta en Roca

El conflicto con trabajadores de Mundo Cristal que reclaman el pago de tres meses de salarios y la apertura de la empresa, continúa en Roca. En vista de los reclamos, este lunes se desató un momento de tensión a las afuera del edificio en la cual tuvo que intervenir personal policial.

Los trabajadores de Mundo Cristal continúan a la espera de trabajo y de sus salarios. Las protestas que llevan más de tres meses no cesan y la conciliación que prometía la apertura de la empresa, «nunca se cumplio». Esta semana un grupo de trabajadores retomó el reclamo en inmediaciones de la empresa, pero todo se dio por finalizado cuando llegaron socios de la empresa y se desató una fuerte pelea en el lugar.

Un referente de los trabajadores, Matías Inostroza, comentó a Diario RÍO NEGRO que todo ocurrió el lunes 11 entre las 17 y las 20, cuando se disponían a realizar una «protesta pacífica esperando alguna respuesta». El trabajador señaló que fue en ese momento que llegó al lugar una de las socias junto a sus hijos y «rompieron la cerradura de la empresa para ingresar».

Tras ver el ingreso de los dueños, Inostroza señaló que ellos quisieron ingresar al playón debido a que «previamente se había acordado que cuando llegaran podíamos entrar con ellos y nos habían asegurado que nos iban a pagar». Pero la situación fue distinta, ya que el trabajador indicó que cuando el grupo quiso entrar «la otra parte actuó de forma violenta, nos golpearon con puños y patadas. También le pegaron a una compañera», criticó.

«Nosotros nunca ejercimos violencia, estamos reclamando pacíficamente como veníamos haciendo y no nos dan respuesta», puntualizó. Asimismo agregó que los socios de la empresa, según una orden de la jueza a cargo del conflicto, «tienen una prohibición de acercamiento pero ellos hacen lo quieren, violan perimetrales y los derechos de los trabajadores».

Por otra parte, Matías Inostroza apuntó contra la jueza De la Iglesia porque asegura que hasta el momento no ha velado por los derechos de los empleados, «lo único que hace es favorecer por la otra parte, pero por nosotros no hace nada. Hasta el día de hoy todo el personal sigue sin cobrar». Destacó que el Ministerio de Trabajo los respaldó en su reclamo, pero aún así no logran ninguna solución más que el de catalogar a los despidos como «fraudulentos».