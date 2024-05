Acusaron a la Policía de Neuquén por no permitirles realizar un ascenso al volcán Copahue

El guía de trekking Federico Cataldi cuestionó a la Policía de Neuquén por impedir el ascenso a la cumbre del volcán Copahue el fin de semana pasada, junto a un grupo de 18 personas oriundas de Neuquén. Aseguró que contaba con la autorización de la Dirección de Uso Público de Áreas Naturales Protegidas de Neuquén y por lo tanto, elevó un reclamo.

«Teníamos planificado realizar un ascenso hasta la cumbre del Volcán Copahue o hasta dónde las condiciones meteorológicas y de la nieve ya precipitada nos lo permitieran, manteniendo los parámetros de seguridad», indicó Cataldi.

El grupo pernoctó en un hostel de Cavihaue para acceder al inicio de la senda el domingo al amanecer. Cuando estaban por comenzar el recorrido, un móvil policial se acercó hasta ellos y uno de los agentes les notificó que tenían prohibido subir.

«Ante la negativa, le comenté que soy guía de montaña habilitado por la provincia y Áreas Naturales Protegidas y que estaba en mi potestad de realizar la actividad siendo que las condiciones meteorológicas eran incluso mejor que las pronosticadas», relató el guía.

Una vez que presentó la documentación, procedió a supervisar que el grupo tuviera la indumentaria acorde a las condiciones del día. Cuando ya estaban listos para el ascenso, el policía lo comunicó por radio con otro agente que le pidió «una autorización por escrito para subir ese 28 de abril a las 9.30, con un grupo de 18 personas”.

«Le consulté quién debía emitir tal autorización y me respondió: ‘¿Ve? Ni sabe con quién tiene que hablar’. De esta forma, dejó en evidencia que tal autorización no sólo no era necesaria, si no que era un requisito inventado por el personal simplemente para coartar la posibilidad del ascenso», comentó Cataldi.

El policía alertó al grupo que sería “multado” si decidían continuar con la actividad.

«Se le explicó al grupo que, por más que fuera un área protegida en la que la policía de Caviahue no tiene injerencia, se nos estaba prohibiendo el ascenso. Se contempló la posibilidad de realizar la actividad de todas formas, arriesgándonos a la hipotética multa y el grupo decidió acatar las órdenes para no poner en riesgo mi habilitación como guía», señaló.

Al dejar atrás Cavihaue, cuando lograron tener señal telefónica, el guía se comunicó con guardaparques Axel Kuchaska que corroboró el derecho del grupo a realizar la actividad. Pero ya era demasiado tarde.

«El personal policial sabía que carecía de jurisdicción para prohibirnos el ingreso y buscó pretextos para no permitirnos realizar una actividad para la cual estabamos preparados en todas las condiciones físicas, de equipo e indumentaria. Contábamos con botiquines, abrigo extra, bolsas de dormir, piquetas, grampones, radios VHF-UHF y equipo GPS«, precisó Cataldi.

Cuestionó la actitud de los agentes policiales considerando que «no tienen facultades y con absoluto desconocimiento de las normativas vigentes, y arbitrariamente haciendo abuso de su autoridad, prohíben realizar una actividad habilitada».

«Guiar es mi principal actividad económica y fuente de trabajo. Impedir esa actividad coartó directamente mi derecho al trabajo, afectándome económicamente. Además, dejó un sabor amargo en todo el grupo de turistas que debió trasladarse hasta Cavihaue, incurrieron en múltiples gastos para llevar adelante una actividad que fue prohibida arbitrariamente por un cabo de policía, sin autoridad para ello», concluyó.