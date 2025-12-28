Alerta amarilla en 8 provincias: la ola de calor se expande y el termómetro llegará a los 37 grados

Lo que comenzó como una advertencia para el área metropolitana se transformó este domingo en una alerta amarilla de alcance nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la zona de riesgo a ocho provincias del centro y norte del país, advirtiendo que las temperaturas extremas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud, especialmente para los grupos vulnerables.

El mapa del calor: ¿cuáles son las provincias afectadas por la alerta de temperaturas extremas?

La advertencia climática ya no se limita al AMBA. Este domingo, el área de cobertura incluye:

Región Central: Santa Fe, Córdoba y el sur de Entre Ríos.

Santa Fe, Córdoba y el sur de Entre Ríos. Cuyo: Este de Mendoza y gran parte de San Luis.

Este de Mendoza y gran parte de San Luis. Norte y Pampa: Misiones y el norte de La Pampa.

Los puntos críticos: donde el termómetro será implacable

Las proyecciones más sofocantes se ubican en La Pampa y Mendoza, donde se esperan máximas de hasta 37°C.

Por su parte, en San Luis, si bien el termómetro marcará 35°C, la situación será compleja debido a la llegada de tormentas que dispararán la humedad, aumentando la sensación térmica.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el alivio es nulo: se espera una máxima de 32°C con una mínima que no bajará de los 23°C.

Cómo cuidarse: la guía contra el golpe de calor

Las autoridades sanitarias recordaron que las niñas, niños y mayores de 65 años son los más expuestos. Para evitar descompensaciones, se recomienda:

Hidratación: Beber agua constantemente, incluso sin tener sed. Alimentación: Priorizar frutas y verduras; evitar comidas pesadas. Vestimenta: Ropa clara, liviana y holgada. Horarios: No exponerse al sol ni realizar actividad física entre las 10 y las 16.

Atención a los síntomas: Si aparecen mareos, náuseas, dolor de cabeza o confusión, es vital buscar un lugar fresco y mojarse la piel. Si los síntomas persisten, se debe acudir al centro de salud más cercano.