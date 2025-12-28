Rescataron a una turista de Buenos Aires que se lesionó el tobillo mientras descendía de un mirador en Villa Pehuenia-Moquehue

Rescate de una turista de Buenos Aires. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue.

Una turista de Buenos Aires fue rescatada en la zona de Villa Pehuenia-Moquehue. Fue luego que se lesionara un tobillo tras una caída.

Según informaron bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue la mujer era parte de un grupo de seis personas que realizaba el descenso desde el Mirador de Incendios, un sendero autoguiado ubicado dentro del área Pulmarí.

Cómo fue el rescate en Villa Pehuenia-Moquehue

Ampliaron que en el trayecto, una mujer de 55 años, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, sufrió una caída que le provocó una lesión en el tobillo. «En el lugar se procedió a la inmovilización del miembro afectado y posteriormente se realizó el descenso asistido de la turista, garantizando su seguridad en todo momento».

Especificaron que las tareas la llevaron adelante los bomberos voluntarios, con el apoyo del equipo de Incendios Forestales de Moquehue y del personal de Salud.

«Recordamos la importancia de transitar los senderos con precaución, utilizar calzado adecuado y respetar las recomendaciones de seguridad en zonas de montaña», señalaron.