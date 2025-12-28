¿Río, playa o montaña?: así estará el tiempo en Neuquén y Río Negro para disfrutar el último domingo del año

Los espacios costeros cuentan con servicios gratuitos y mantenimiento diario durante toda la temporada. Foto: Matías Subat.

El último domingo del año se presenta con un mapa dividido en el Comahue. Mientras el Alto Valle se encamina a una jornada de sol pleno y temperaturas que invitan a buscar la sombra o el agua, la Costa Atlántica y la Cordillera mostrarán condiciones mucho más inestables y ventosas.

Alto Valle: el calor no da tregua este domingo 28 de diciembre

Para Neuquén capital, Cipolletti y General Roca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo para no despegarse de la hidratación.

Máxima: Alcanzará los 34°C , con una sensación térmica que podría ser superior en zonas urbanas.

Alcanzará los , con una sensación térmica que podría ser superior en zonas urbanas. El cielo: Despejado y con sol radiante durante casi todo el día.

Despejado y con sol radiante durante casi todo el día. Viento: Será el alivio ausente. Apenas brisas de entre 12 y 22 km/h, lo que hará sentir el calor con más fuerza.

Viedma y Las Grutas: vientos fuertes para este día de playa

Quienes estén en la capital rionegrina, en los balnearios cercanos como El Cóndor, o incluso en Las Grutas, deberán estar atentos al cielo. Si bien la temperatura será agradable (29°C de máxima), el viento será el gran protagonista del día.

Condiciones: Cielo parcialmente nublado.

Cielo parcialmente nublado. Alerta por viento: Hacia la noche, se esperan ráfagas que podrían tocar los 50 km/h. Se recomienda precaución para quienes regresen de la zona costera por ruta.

Cordillera: ¿día de paseo o abrigo?

Las localidades andinas vivirán un domingo mucho más moderado, ideal para caminatas pero con la necesidad de una campera liviana a mano.