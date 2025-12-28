¿Río, playa o montaña?: así estará el tiempo en Neuquén y Río Negro para disfrutar el último domingo del año
El último domingo de 2025 llega con contrastes: mientras Neuquén y Roca vivirán una tarde de calor agobiante, la costa rionegrina sufrirá ráfagas de 50 km/h y la cordillera mantendrá el ambiente fresco.
El último domingo del año se presenta con un mapa dividido en el Comahue. Mientras el Alto Valle se encamina a una jornada de sol pleno y temperaturas que invitan a buscar la sombra o el agua, la Costa Atlántica y la Cordillera mostrarán condiciones mucho más inestables y ventosas.
Alto Valle: el calor no da tregua este domingo 28 de diciembre
Para Neuquén capital, Cipolletti y General Roca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo para no despegarse de la hidratación.
- Máxima: Alcanzará los 34°C, con una sensación térmica que podría ser superior en zonas urbanas.
- El cielo: Despejado y con sol radiante durante casi todo el día.
- Viento: Será el alivio ausente. Apenas brisas de entre 12 y 22 km/h, lo que hará sentir el calor con más fuerza.
Viedma y Las Grutas: vientos fuertes para este día de playa
Quienes estén en la capital rionegrina, en los balnearios cercanos como El Cóndor, o incluso en Las Grutas, deberán estar atentos al cielo. Si bien la temperatura será agradable (29°C de máxima), el viento será el gran protagonista del día.
- Condiciones: Cielo parcialmente nublado.
- Alerta por viento: Hacia la noche, se esperan ráfagas que podrían tocar los 50 km/h. Se recomienda precaución para quienes regresen de la zona costera por ruta.
Cordillera: ¿día de paseo o abrigo?
Las localidades andinas vivirán un domingo mucho más moderado, ideal para caminatas pero con la necesidad de una campera liviana a mano.
- San Martín de los Andes: Máxima de 24°C. Estará parcialmente nublado y el viento se sentirá con ráfagas de hasta 31 km/h en las zonas altas.
- Villa La Angostura: Un poco más gris, con cielo mayormente cubierto y una máxima de 25°C. Ojo: la mínima arranca en apenas 6°C.
- Bariloche: La máxima llegará a los 25°C, pero la amplitud térmica será brutal, con una mínima de solo 3°C durante la madrugada.
