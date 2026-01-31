Murió un joven de 19 años en un choque sobre la Ruta 22 en Cervantes: iba como acompañante en una moto

La Ruta Nacional 22 fue escenario de otro siniestro vial. Este 31 de enero, en horas de la madrugada, se registró un choque entre un auto y una moto que dejó como resultado una víctima fatal.

Se trata de un joven de 19 años que viajaba como acompañante en una moto, su muerte se confirmó cuando arribó al hospital local de Roca.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El trágico episodio se registró minutos después de las 2 de la madrugada en el kilómetro 1161 de la Ruta Nacional 22, a la altura del radar inhabilitado que se ubica en Cervantes, según la información aportada por el jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, a Diario RÍO NEGRO.

El siniestro fue entre un Peugeot 2008 en la que viajaban dos personas, un hombre y una mujer; y una moto 110 cc, abordada por dos jóvenes, el conductor de 21 años y el acompañante de 19. Por motivos que se desconocen, ambos terminaron chocando cuando ambos circulaban por la Ruta 22 en sentido este -oeste.

Foto: gentileza

Producto del impacto, la moto perdió el control y derrapó lo que llevó a que los motociclistas terminaran gravemente heridos. Los jóvenes fueron asistidos y trasladados por una ambulancia a Roca, sin embargo cuando llegaron al hospital, el personal médico confirmó que el chico de 19 años murió producto de las lesiones.