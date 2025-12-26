Alerta en la comisión nacional de vacunas: denuncian «pérdida de independencia» por los cambios en Salud

El organismo encargado de recomendar las estrategias de vacunación, rechazó los cambios que introdujo el Gobierno con la resolución 3344/2025. (Foto: archivo)

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el organismo técnico encargado de recomendar las estrategias de vacunación en Argentina, emitió un fuerte documento en el que cuestiona las modificaciones impuestas por el ministerio de Salud a través de la resolución 3344/2025 (ver abajo). Según los expertos, el nuevo reglamento «altera de manera significativa la naturaleza y el funcionamiento histórico» del ente, poniendo en riesgo su rol como espacio de consulta independiente.

En un comunicado firmado por los miembros del período 2023-2025, advirtieron que el rediseño institucional implica una «dependencia jerárquica y funcional directa» respecto de la autoridad ejecutiva, lo que debilita su capacidad de deliberación basada en evidencia científica.

El fin de la autonomía técnica: el reclamo central de la CoNaIn

El punto central del reclamo es la concentración de poder. Según detallaron en el texto, el nuevo reglamento establece que la presidencia de la CoNaIn será ejercida de forma permanente por el titular de la dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), quien tendrá facultades de voto y validación.

Esto significa que la evaluación y definición de criterios técnicos quedarán bajo competencia exclusiva de dicha Dirección, que podrá «aceptar, modificar o desestimar las recomendaciones formuladas por la Comisión», eliminando el carácter vinculante de la opinión de los expertos.

Recorte de miembros y exclusión federal

Otro de los aspectos críticos señalados en el documento es la modificación en la composición del organismo. El Núcleo Científico Central quedará reducido a solo cuatro miembros titulares, seleccionados mediante un proceso centralizado.

Más grave aún, dice el comunicado de la CoNaIn, es la exclusión de actores históricos. El documento alerta que «se elimina la participación estable de organismos técnicos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, como la ANMAT y la OPS«, así como la representación formal de las jurisdicciones provinciales y las sociedades científicas.

Estos actores pasarán a ser convocados únicamente como «Miembros Ad Hoc» de forma temporal y discrecional, lo que según la CoNaIn «no garantiza una mirada federal e integral»

El riesgo sanitario de la medida del Gobierno

Los integrantes de la Comisión recordaron que, durante su gestión, trabajaron en hitos como la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la simplificación de esquemas para neumococo y las estrategias focalizadas contra el Dengue.

Sin embargo, advirtieron que debilitar las estructuras técnicas en un escenario de «bajas coberturas de vacunación con aparición de brotes» conlleva riesgos crecientes. «El nuevo reglamento afecta de manera sustantiva el carácter asesor independiente, plural y federal, con potencial impacto sobre la calidad técnica y la confianza pública», concluyeron.

La postura del Gobierno: «ordenar» y reafirmar el rol rector

Desde el Ministerio de Salud defendieron la medida argumentando que el objetivo es «ordenar su funcionamiento» y consolidar el carácter consultivo de la Comisión bajo la «rectoría» de la cartera sanitaria.

Según la información oficial, el nuevo reglamento busca asegurar que el asesoramiento científico se integre de manera clara al proceso de toma de decisiones, garantizando respuestas «oportunas y basadas en evidencia«.

El Gobierno ratificó los cambios cuestionados: confirmó que la presidencia será ejercida por el titular de la DiCEI y que se creará un Núcleo Científico Central con 4 miembros propuestos por las Facultades de Medicina, cuyos cargos serán ad honorem y por dos años.

Lejos de ver una pérdida de autonomía, el Ministerio sostiene que se busca dar «dinamismo» y que la agenda de trabajo será definida por la autoridad sanitaria para responder a las «prioridades del país», estableciendo explícitamente que las recomendaciones de la CoNaIn son de carácter no vinculante.

La resolución oficial