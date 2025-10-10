Alerta por fuertes lluvias en Río Negro para este sábado: las zonas afectadas y qué va a pasar en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Río Negro por fuertes lluvias para este sábado. Cuáles son las zonas afectadas y qué va a pasar en Neuquén capital.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», precisó el SMN.

Las precipitaciones se sentirán en horas de la tarde y las zonas afectadas son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico para este sábado 11 de octubre.

Viento y posibles lluvias para este sábado en el Alto Valle y Neuquén capital:

Con respecto a Neuquén capital y Cipolletti, varía el pronóstico para este sábado. Si bien no emitió alerta, el SMN anticipó posibles «chaparrones» durante la mañana.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) no indicó probabilidad de precipitaciones, pero sí marcó una jornada nublada con una máxima de 21°C y una mínima de 4°C.

Asimismo, durante el día habrá presencia del viento desde el sudoeste a 50 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h; mientras que en la noche el viento se intensificará a más de 60 km/h, con ráfagas que superarán los 70 km/h.

Foto: AIC.

En General Roca, el SMN pronosticó chaparrones durante la madrugada y la mañana, y posibles lluvias aisladas durante la tarde.

Mientras tanto, AIC señaló que será una jornada nublada, con una máxima de 21°C y una mínima de 5°C.

El viento soplará desde el oeste a más de 40 km/h durante la tarde, acompañado por ráfagas superiores a los 50 km/h. Por la noche, cambiará de dirección hacia el sudoeste, y las ráfagas aumentarán su incidencia a 61 km/h.