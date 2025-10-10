Advierten sobre la llegada de La Niña por «anomalías negativas en el mar»: qué dicen los especialistas

Este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una advertencia oficial por La Niña. El aviso surge por «anomalías negativas en el mar». Sin embargo, parte de la comunidad científica discrepa con la alerta. Qué es lo que se sabe.

Desde la NOAA precisaron que «la Niña altera las condiciones habituales del Pacífico ecuatorial, intensificando la temporada invernal y determinando anomalías meteorológicas en América del Norte“.

«Existen condiciones de La Niña y se espera que persistan entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con una probable transición a la neutralidad entre enero y marzo de 2026″, remarcaron desde la NOAA.

Esto surge por anomalías negativas de la temperatura superficial del mar (TSM) que se expandieron por el Pacífico central y oriental: allí, el índice Niño -3.4 alcanzó los -0,5°C la semana pasada.

Asimismo, mencionan anomalías negativas subsuperficiales, vientos más fuertes desde el este y una convección intensificada sobre Indonesia.

Desde NOAA, sin embargo, también enfatizaron que aguardan que el fenómeno se mantenga «débil», con «efectos limitados» en el clima.

Qué dicen los especialistas sobre la alerta de La Niña y qué pasaría este verano en Sudamérica

Desde el sitio especializado Meteored puntualizaron sobre los criterios utilizados del informe de la NOAA para identificar el fenómeno y resaltaron sobre la necesidad de tener cautela ante dicha información.

En principio, informaron que los parámetros a tener en cuenta para certificar La Niña requiere que « la temperatura superficial del mar en la región Niño-3.4 debe ser al menos 0,5 °C más fría que el promedio climatológico»; se debe esperar a que la anomalía persista durante múltiples períodos consecutivos; que los vientos alisios del este en el Pacífico tropical sean más fuertes de lo normal; y que haya una respuesta consistente de los patrones de viento y lluvia al enfriamiento del Pacífico.

Por este motivo, creen que la situación en el Pacífico ecuatorial no implica un fenómeno de La Niña, ya que -en parte- las anomalías son recientes.

«Meteored cree que habrá un enfriamiento del Océano Pacífico, que puede incluso tener una respuesta atmosférica y afectar el clima de Sudamérica durante el verano, pero será una condición de enfriamiento dentro de la neutralidad, sin persistencia durante 5 meses», sentenciarn.