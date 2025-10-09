Qué zonas afectará la ciclogénesis de este fin de semana largo: alerta por tormentas y granizo en varias provincias

Los planes al aire libre volverán a complicarse este fin de semana. Según el sitio especializado Meteored, se aproxima una ciclogénesis —la formación de un centro de bajas presiones— que provocará fuertes tormentas, caída de granizo y lluvias intensas desde la noche del sábado hasta la madrugada del lunes, ¿qué pasa en Neuquén y el Alto Valle?

Alerta por ciclogénesis: fuertes tormentas y granizo afectarán Neuquén y otras provincias este fin de semana

El cambio de tiempo interrumpirá la seguidilla de jornadas cálidas que se registraron desde el miércoles, tras el marcado descenso de temperatura de comienzos de semana.

En el Alto Valle y Neuquén, el clima será más estable que en el centro del país, pero con condiciones inestables y vientos fuertes. El viernes se espera una jornada inestable durante el día, mayormente cubierto por la noche, con temperatura máxima de 26 ºC y mínima de 4 ºC.

Para el sábado, el cielo permanecerá inestable durante el día y despejado por la noche, con temperaturas que oscilarán entre 21 ºC y 4 ºC y ráfagas que podrían alcanzar los 71 km/h.

Tormentas fuertes y ráfagas llegan al sur de la provincia: cómo afectará la ciclogénesis en el oeste bonaerense

En el sur de la provincia de Buenos Aires, las tormentas se intensificarán y podrían incluir episodios de granizo y ráfagas fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, el centro de bajas presiones se formará en la provincia de Entre Ríos durante la madrugada del domingo, lo que incrementará el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico. Esto potenciará el desarrollo de tormentas en el oeste bonaerense, donde se esperan acumulados de entre 60 y 130 milímetros en dos días.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las lluvias dejarán entre 20 y 40 milímetros hasta el domingo a la noche. En tanto, en el norte del Litoral no se descartan tormentas localmente fuertes, con posible caída de granizo.

El tiempo comenzará a mejorar recién hacia la noche del domingo y madrugada del lunes, aunque el pasaje de frentes fríos podría mantener las temperaturas bajas durante el inicio de la próxima semana.