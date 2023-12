Alerta por tormentas en casi todo Río Negro hasta el viernes: los peores horarios y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para este jueves y viernes. Inicialmente afectará a la franja este de Río Negro, luego se extenderá a todo el territorio provincial -a excepción del departamento Bariloche- . A continuación te contamos cuál será el peor horario y las zonas afectadas.

Alerta por tormentas en Río Negro

Avellaneda – Pichi Mahuida

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm., pudiendo ser superados en forma puntual. Rige para la tarde del jueves y el viernes desde la tarde hasta la noche.

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm., pudiendo ser superados en forma puntual. Rige para la tarde del jueves y el viernes desde la tarde hasta la noche.

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm., pudiendo ser superados en forma puntual. Rige para la tarde del viernes.

Este de El Cuy – General Roca

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm., pudiendo ser superados en forma puntual. Rige para la tarde del viernes.

Qué significa alerta amarillo

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional, el alerta amarilla corresponde a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las recomendaciones son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.