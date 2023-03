Alertan la venta de terrenos en zonas no urbanizadas de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti alertó a la comunidad acerca de la venta irregular en loteos no autorizados. Desde la dirección de desarrollo territorial solicitaron que antes de realizar cualquier operación se asesoren previamente con el equipo de la dirección.

El gobierno de la ciudad de Cipolletti informó que detectaron ventas irregulares en zonas no habilitadas de la ciudad. Explicaron que son zonas no urbanizadas que no tienen factibilidad de servicios y, por lo tanto, no pueden generarse subdivisiones y escrituras.

Quienes compren en esos lugares no podrán tener su lote, ni los servicios básicos, ni la escritura correspondiente del mismo. Se solicitó que tengan en cuenta esta información antes de adquirir cualquier terreno.

Informaron que algunos de los nombres de fantasía identificados, a través de los cuales se están vendiendo terrenos en zonas no urbanizables son los siguientes; Los Perales, La Herminia, Manantiales, María Lucinda (barrio semi cerrado), Fideicomiso La Franchesca, Consorcio 20 de octubre, Chacra La Lucinda, Fideicomiso Guadalupe, Fideicomiso Rincón de Cipo, Fideicomiso Río Barda (Margen Sur) y Poltronieri I y II, lotes zona 4 esquinas.

Las familias que deseen asesorarse e informarse pueden acercarse a la dirección de desarrollo territorial en calle Yrigoyen y Villegas de lunes a viernes de 7 a 14 o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1005/ 1127.

Se solicita a los vecinos que den aviso al gobierno de la ciudad en caso de detectar este tipo de situaciones, a través de planeamiento.cipolletti@gmail.com.