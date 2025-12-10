Alto Comahue cierra el año con propuestas navideñas para toda la familia y el sorteo de 2 autos 0 km

Los centros comerciales de Grupo IRSA se preparan para recibir una nueva temporada festiva con una agenda pensada para disfrutar en familia. Este año, Alto Comahue presenta una programación especial que combina entretenimiento, activaciones navideñas, ambientaciones temáticas y beneficios exclusivos. Además, los visitantes podrán participar del gran sorteo de dos autos 0 km: solo deberán presentar una factura de $150.000 o más, y ya están participando.

En diciembre, el shopping ofrecerá talleres para grandes y chicos, encuentros con Papá Noel, acciones especiales con APPA, y una noche shopping con música y performances en vivo. Los espacios del mall estarán ambientados para que las familias puedan recorrerlos, sacarse fotos y disfrutar de la magia de la temporada.

Fotos: Alto Comahue.-

“En Alto Comahue queremos que nuestros clientes vivan diciembre de una manera especial, con propuestas pensadas para compartir en familia y seguir celebrando juntos. Cada año buscamos renovar la experiencia, y esta temporada sumamos talleres, encuentros con Papá Noel y sorpresas en todo el mall para que cada visita se convierta en un momento único”, afirmó Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros centros comerciales se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Cronograma de actividades en Alto Comahue

● Talleres de cookies y cerámica

El 11/12 los niños podrán participar de un taller de cookies en conjunto con la Pastelería Alexa. Tendrán la posibilidad de asistir a las 15:30h, o a las 17:00h. La inscripción es gratuita y se realiza a través de Appa!

● Vení a conocer a Papá Noel y dejale tu carta

Del 17 al 24 de diciembre, de 15 a 20 h, Papá Noel recibirá a los más chicos para fotos y encuentros. Además, podrán participar del taller de armado de cartas.

● Acciones APPA en la ciudad

Se entregarán APPA gifts en puntos estratégicos de la ciudad, junto con folletos informativos sobre la Noche Shopping.

● Canje de velas, platos de sitio y APPA gifts

Del 15 al 20 de diciembre, los clientes podrán acceder al canje presentando su ticket de compra en el stand asignado.

IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar desarrollo y un impacto positivo en el entorno, cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad.

Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.