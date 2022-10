Ambulancieros de El Chocón piden que se refuercen las guardias

Choferes de ambulancias del hospital de la localidad de Villa El Chocón de la provincia del Neuquén, exigen a provincia que se refuerce el sistema de guardias entre semanas ya que el servicio resulta insuficiente debido al crecimiento poblacional.

Juan Carlos Benítez, uno de los choferes, se comunicó con el medio LU5 e informó la situación que atraviesan debido al sistema de guardias con el que cuentan que cubre solo 12 horas y es insuficiente para abarcar todo el territorio a su cargo.

Explicó que el reclamo de pasar de 12 horas de guardia a 24 deviene de hace tiempo, donde han enviado más de una nota justificando la necesidad del mismo. Sin embargo las distintas autoridades de la zona a la cual le han enviado los informes, les dieron respuestas sin soluciones.

En este sentido Benítez aclaró que el reclamo no es por una cuestión remunerativa y dijo «nosotros queremos dar cobertura todo el tiempo porque nos han pasado fatalidades en la Villa y acá las balas pegan cerca porque el que no es hermano, es primo o cuñado». A su vez indicó que la zona de cobertura es muy amplia y por el turismo que llega en el verano, sus servicios no alcanzan.

Asimismo el chofer informó que han juntado estadísticas en notas, reportes, todos los datos que le han solicitado para tomar su reclamo sin embargo siempre le suman cosas nuevas y no reciben sus respuestas y soluciones.