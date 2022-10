Vecinos del nuevo barrio de la meseta de Neuquén reclaman una posta policial ante los permanentes robos  

Los vecinos del Distrito 7, el nuevo barrio de la meseta, exigen al municipio que cumpla con la posta policial que prometió al sacar el alambrado que rodeaba el lugar. Ante los permanentes robos tuvieron que contratar a un particular para que realice rondines.

Los constantes robos que comenzaron en mayo tienen alarmados a los vecinos del Distrito 7 de la meseta. “Es uno de los grandes problemas que tenemos, el de la seguridad”, manifestó la vocera del barrio, Fernanda Palacios.

La vecina comentó que cuando que entregaron la posesión de los loteos a principios de mayo, sacaron el alambrado que los rodea, y por esto empezaron los hechos delictivos. “El robo de materiales de construcción es constante y no hay posta oficial”, explicó Palacios.

“Según las promesas del intendente íbamos a tener la seguridad, entonces si teníamos la posta policial no era necesario el alambrado”, explicó la vocera del barrio. “El distrito 7 no tienen final de obra y no correspondía que saquen el alambrado, nos dejaron indefensos en el lugar”, relató.

Sin seguridad otorgada por el municipio, los vecinos debieron contratar a una persona que realice rondines en el lugar todos los días, de 21 a 8 de la mañana. Estas personas han presenciado uno de los tantos robo de materiales este fin de semana, cuando observaron a una persona llevarse hierros. A los gritos lograron que el sujeto deje las cosas, pero se escapó.

“Estamos reclamando que haya una posta policial, desde el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), se comprometieron pero aún no hay nada”, indicó la vocera del barrio.

Ante la falta de respuestas iniciaron el reclamo en la defensoría del pueblo. “Estamos en la espera, la municipalidad no nos han contestado y tenemos un montón de reclamos, también necesitamos agua y luz para construir”, mencionó Palacios.