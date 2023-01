Amenazaron con envenenar a una colonia de gatos en un barrio privado de Roca y hubo cruces

A través de una publicación por su red social, la agrupación protectora de animales «Almas Felinas sin hogar» denunció a vecinos del barrio privado «Polo Viejo» ante una supuesta amenaza de envenenamiento hacia gatos callejeros.

Todo comenzó cuando una persona alertó a los proteccionistas sobre la situación. Almas Felinas es una agrupación de voluntarios que dedica parte de su tiempo para rescatar, resguardar y asistir a felinos callejeros.

Con el objetivo de avanzar con el control poblacional de colonias de gatos ferales, informaron que el 25 de diciembre abordaron a esa colonia (familia de gatos numerosas con varias generaciones) en Roca, logrando capturar, castrar y regresar a su territorio a siete hembras y un macho.

«Hace tres semanas un vecino nos solicitó que controlemos una colonia de gatos. Hicimos el trabajo de campo y programamos la captura», comentó Rubén Saldía, referente de Almas Felinas en diálogo con RÍO NEGRO y agregó que la colonia feral existe desde hace tres años.

A pesar de la ardua tarea que realizaron como agrupación para controlar la población, aseguraron que un grupo de vecinos amenazaron con atentar contra la vida de los animales. «Un vecino que integra el grupo de WhatsApp del consorcio, nos alertó sobre cuatro vecinos que querían eliminar a los gatos porque estaban molestando», detalló Rubén.

Ante la amenaza, desde Almas Felinas alertaron al Municipio. «Ahora estamos esperando que se elabore el acta de la situación y se notifique al presidente del consorcio para comentarle sobre el trabajo que hicimos para controlar la superpoblación», explicó el proteccionista.

Comúnmente se conoce como colonia de gato feral a un grupo de animales que nunca han tenido contacto con el ser humano pero sí tienen relación con los cuidadores, personas que los alimentan.

Un vecino se hizo cargo

Gustavo es un vecino del barrio quien decidió enfrentar la problemática, poco conocida en la ciudad. En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO comentó como se gestó esa colonia feral. «Un día aparecieron dos gatas bajo la parrilla. Cada una parió seis gatos cada uno y ahí comenzó todo». Así inició con el relato el vecino proteccionista.

Este hombre fue presidente del consocio durante tres años. «Actualmente son ocho gatos los que están en mi casa pero no son míos, porque son salvajes», aseguró el vecino y agregó que en total llegó a regalar 40 animales.

Respecto a la amenaza de asesinar a los gatos por parte de algunos vecinos, Gustavo comentó que una persona alentó la iniciativa de atentar contra los gatos y solo obtuvo el acuerdo de tres vecinos. «El resto de las personas que viven en el barrio no tiene nada que ver», aseguró.

«Estimados vecinos, con mucho desagrado recibo en casa a uno o más gatos vagabundos que vienen por comida. Si alguno de ustedes es el dueño por favor que se ocupe», así inició el mensaje del hombre que amenazó con tomar medidas extremas en relación a los animales.

El texto no terminó ahí y continuó con la amenaza. «Por mi parte no solo no me gustan los gatos sino que se me agota la paciencia rápidamente y tomo acciones que no a todos les va a gustar«, finalizó.

La matanza de animales es un delito

Si bien la publicación se realizó en este contexto de amenaza hacia los felinos, el objetivo también fue recordar a la comunidad en general que la matanza masiva de animales, no solo atenta y pone en riesgo la salud pública y medioambiental, sino también se encuentra penada por la ley nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los Animales.

Por otro lado, el asesinato de animales infringe la ordenanza municipal 4983/22, la cual promueve y avala además el método TNR (Atrapar, Castrar, Retornar).