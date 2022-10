Aniversario de Cipolletti: Emprender desde lo digital

Agostina Palladino, de 33 años, es una reconocida emprendedora del mundo digital de Cipolletti. Tiene más de 21 mil seguidores en su cuenta de Instagram que mantiene desde el 2014. Allí se define como “actriz, profe de teatro y mamá”. En el año 2016 fue princesa de la Fiesta Nacional de la Actividad Física de Cipolletti, desde aquel momento comenzó a ganar popularidad dentro y fuera de la ciudad.

Hoy las redes sociales son parte de la vida cotidiana de las personas y conforman la vidriera virtual de muchos negocios que se instalan en la ciudad. Ante este panorama, muchos usuarios que comenzaron a utilizarlas como un hobby de a poco las fueron transformando en un negocio productivo y en una comunidad. Así surgieron los emprendedores digitales.

Agostina Palladino, creadora de contenidos en la red.



Una de ellas es Agos Palladino, desde su lugar colabora con los emprendedores regionales promocionando sus productos, obteniendo descuentos, sorteos y canjes para su comunidad.

Multifacética



Estudió para convertirse en profesora de teatro y actriz, participó de innumerables obras de teatro en la ciudad. Actualmente trabaja como profesora y crea contenido para las redes sociales.

Agostina: «Al principio empecé con modelaje y fotografía, promocionaba otro tipo de marcas de ropas. Luego de quedar embarazada mi comunidad cambió totalmente y mi trabajo también, fue un antes y después. En principio pensé que no iba a trabajar más, que no me iba a llamar, que se terminaba todo lo que se había logrado, pero por suerte no fue así. Sino que fue mutando: mi trabajo y las personas que empezaron a seguirme».

«Creo que las redes son un lugar para mostrar lo cotidiano. Aún no me identifico con la palabra influencer, me cuesta todavía. Empecé trabajando en radio y programas televisivos. Luego me dediqué a generar contenido en las redes. Creo que todo fue cambiando a través del tiempo».

«Cipolletti me dio la oportunidad de cumplir mi sueño«



La apuesta cultural que viene ganando territorio desde hace algunos años, permitió que muchos jóvenes encontrarán en la ciudad un lugar para desempeñarse artísticamente.

Agostina: «Toda mi vida soñé con irme a Buenos Aires, pero por diferentes motivos no pude. Hoy agradezco al valle y a Cipolletti por darme la oportunidad de cumplir ese sueño de otra manera, de actuar y formar mi carrera acá».

«Al no haber tantas personas en el valle, cuando empecé me costó muchísimo. Era remarla porque el trabajo no era conocido, no era valorado. Pero la ciudad me permitió poder desempeñar mi carrera. Espero que siga creciendo esta actividad, que la gente tenga más oportunidades, que vean que no es una profesión que tenga que desempeñarse en otras ciudades, sino que acá también se puede trabajar de esto».

Las redes sociales: Instagram



«Hoy veo mucho crecimiento en las redes, ahora se le da mucha importancia a Instagram. Es una vidriera virtual para ver que necesito, por las redes sociales los emprendedores han crecido muchísimo, y creo que están a la par de los comercios. No solo recomiendo cosas que me mandan sino lo que me gusta y paso el dato, trato de que la gente se entere y conozca los productos».

«También, trato de mostrar mi día a día, apenas quede embarazada empezaron a surgir muchas preguntas. Empecé a formar una comunidad con varias mamás que estaban pasando por lo mismo que yo, pero que no tenían acceso a la misma información que yo tenía. Entonces empecé a hacer videos en vivo con obstetras y pediatras, con asesoras de lactancia, con psicólogos perinatales y a compartir toda esa información que me iba llegando, todo lo que yo iba aprendiendo».

Los social media



«La actividad es algo nueva, todavía falta un montón para que se profesionalice. Es mucho el laburo que lleva y a veces se hace super difícil. La gente piensa que es subir algo y listo, pero detrás de cada contenido todo está planificado, aunque parezca cotidiano y creado para determinado día y horario con determinada duración. Es un trabajo del cual se puede vivir, pero hay que tomárselo en serio».