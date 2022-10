Aniversario de Cipolletti: Impulso a la investigación y desarrollo de cannabis medicinal

Cannabis Medicinal Río Negro es una organización que nació en Cipolletti. Su objetivo es informar y capacitar sobre los beneficios del uso de la planta cannabis sativa en el tratamiento de diversas patologías.

La organización está integrada por un equipo de profesionales entre ellos médicos, abogados, biotecnólogos, ingenieros agrónomos y socios que acompañan la iniciativa. Tuvo su origen en el año 2014 por una situación particular que atravesó su fundadora: Fernanda Canut.

“La asociación nace por mi realidad personal y la de mi hijo. Después de haber probado con todos los métodos de la medicina convencional y ver que no funcionaba y no daba respuesta a las necesidades de mi hijo opté por probar con cannabis. En aquel momento una amiga que es abogada me asesoró sobre la Ley 27.350 y a partir de ahí comencé. Con todos los prejuicios que tenía una mujer de 40 años, que viene con los preconceptos de que la marihuana quema las neuronas, que era droga, que estaba ligada a la adicción y con un montón de preguntas de lo que le estaba dando a mi hijo», cuenta Fernanda.

«La misma historia fue marcando los objetivos de la ONG». Fernanda Canut, fundadora de Cannabis Medicinal Río Negro.

«En aquella época no había profesionales que nos acompañarán y cuando les decías que querías probar te amenazaban con denunciarte o abandonar el tratamiento. En aquel momento muchas mamás optamos por hacer el tratamiento con cannabis a espaldas de los profesionales de la salud y cuando veían que los chicos estaban tan bien se lo atribuían a ellos y lo que le estaban dando y entonces ahí dijimos basta. Creo que ese fue uno de los objetivos que marcó esta necesidad de buscar profesionales y formarlos. Yo digo que la misma historia fue marcando los objetivos de la ONG», continúa la fundadora de la organización.

También nos planteamos que si esto si le hace bien a mi hijo porque no le va hacer bien a otra persona. Y cuando vimos los resultados dijimos esto hay que contarlo, difundirlo y así arrancamos y nos conformamos primero como Cannabis Medicinal Cipolletti. Vimos que nos quedaba chico entonces nos transformamos en Cannabis Medicinal Rio Negro.

Equipo interdisciplinario



La organización desde sus inicios no ha parado de crecer en todos los aspectos, ha logrado conformar un equipo interdisciplinario conformado con un dispositivo de salud, de legales y de cultivo y diferentes especialistas que colaboran en ejecutar este proyecto. Hoy el fuerte de CAME Río Negro es el equipo de profesionales que conforman a la organización.

Cultivo de cannabis en la región.



Han realizado capacitaciones en el hospital de Cipolletti para informar a los médicos de los beneficios de la terapia y aseguran que eso les ha dado un sello diferente.

Una de las médicas de la organización que es especialista en dolor, Melina San Segundo comentó, “dentro del sistema público hay médicos que nos capacitamos en la primera capacitación que se hizo hace algunos años y hemos seguido el camino de la organización. La apertura también se dio gracias a la gestión del hospital. Todavía queda mucho, queremos incorporar un espacio permanente en el sistema para que la gente reciba el asesoramiento adecuado. Somos un montón de gente con la misma causa, el mismo ideal y eso también fortalece la mirada de la gente de afuera y les da seguridad”.

«Somos un montón de gente con la misma causa, el mismo ideal y eso también fortalece la mirada de la gente de afuera y les da seguridad” Melina San Segundo, médica de la organización.

Fernanda: Es un equipo interdisciplinario porque tenemos de todo, desde psicólogos, sexólogos, médicos especialistas en dolor, neurólogos y pediatras. Es maravilloso porque el saber se construye entre todos, desde abajo y desde otro lugar, desde la experiencia.

La experiencia a partir del consumo



Mabel Varela socia de la organización nos contó su experiencia con el uso del aceite de cannabis. Hace tres años le diagnosticaron un cáncer neural y le recomendaron que iniciara rápidamente un tratamiento oncológico y los cuidados paliativos. Ante este diagnóstico se negó a seguir con el tratamiento de la medicina convencional y optó por probar con cannabis.

Mabel: «Hoy a cualquiera le puedo decir que consumo aceite de cannabis, lo toman con naturalidad, no me cuestionan. Es increíble cómo ha cambiado la visión de la gente».

«Desde que comencé ha sido muy bueno para mí salud, yo no tengo nada de dolor, nunca tuve que tomar un ibuprofeno ni nada». Testimonio de Mabel Varela, socia de la organización.

«Cuando me diagnosticaron cáncer me dijeron que empezará con los paliativos porque era cuestión de meses. Pero yo le dije no, que no iba a tomar nada porque me iba a destruir el hígado antes de que me matara el cáncer. Dije que voy a hacer el tratamiento oncológico y tomar aceite de cannabis, pude comprobar que esta terapia tiene excelentes resultados y beneficios. Desde que comencé ha sido muy bueno para mí salud, yo no tengo nada de dolor, nunca tuve que tomar un ibuprofeno ni nada. Hoy van tres años desde aquellos días».

«Llegué a la organización porque mi hijo me contó que había un grupo de personas haciendo reuniones sobre esto y me dijo: ¿mamá vos te animás a fumar?. Le dije que no porque tenía problemas en los pulmones, pero si quería probar con el aceite, estaba desahuciada y no tenía nada que perder. Fui a la reunión, me dieron la semillita, pero me costó dos meses luchar con mis propios prejuicios. Hasta que la planté».

«Hoy en día cultivo y hago mi propio aceite«



«La primera vez que nos dieron el entrenamiento de cómo se extraía la alcoholatura y como se hacía el aceite fue una experiencia muy linda. Ahora lo hago habitualmente como hacer una torta un fin de semana, ya es algo natural».

Fernanda Canut: «Hoy es otra la realidad, miramos atrás y pensamos cuánto hemos logrado con esta gota y los aros que vamos generando a nuestro alrededor. El ver cómo cambia en nuestro día a día. Yo tengo hijos y antes era la lucha contra el narcotráfico, y hoy son ellos quienes te acompañan en el cultivo, en mirar las plantas. Hoy los chicos hablan con naturalidad y esto repercute en sus entornos».

¿Quiénes pueden realizar esta terapia?



Fernanda: «Nosotros decimos que es una planta natural, pueden probar con todas las patologías siempre que esté monitoreado, acompañado y prescripto por los médicos. Uno piensa que es una sola planta, pero hay plantas con distintas variedades según el cuadro clínico del paciente, según qué medicamento esté consumiendo va uno u otro. Lo importante es poder estar acompañando de los profesionales de la salud.

Elaboran los aceites en la sede



Cuando de aceite se habla en discurso común se piensa que existe un aceite único para todos los tratamientos, el desconocimiento nos lleva a pensar esto. Algunos de los que lo utilizaban, antes de llegar a la organización, lo obtenían de gente que lo traía de Chile o de gente que vendía en la calle.

Desde la organización explicaron que analizando muestras que venden en la calle “han encontrado que tienen aceite de oliva, poca cantidad de cannabinoides e incluso restos de cocaína. Esto también nos incentiva a generar un aceite puro y seguro para la gente”.

La mayoría de las plantas surgen de las mezclas realizadas por el ser humano y sus características dependen de su genealogía y de la intención del cultivador. Se las clasifica de acuerdo al sexo y a la cantidad de cannabidiol (CBD). El macho tiene una función reproductiva, para hacer el aceite la planta debe ser femenina ya que de ellas se obtiene la resina para hacer el aceite.

El cultivo se inicia con una semilla



“Cultivamos desde la semilla, con todos los cuidados que se deben tener, utilizamos productos orgánicos y naturales. Una vez que florece la planta, recolectamos la flor. A partir de ahí iniciamos con el proceso para hacer el aceite, se toman las muestras. Tenemos un laboratorio, el Probien del Conicet en Neuquén que se encarga de analizar todas las muestras, luego ellos nos envían un informe que detalla la cantidad de cannabinoides de la planta. Una vez que obtenemos el resultado sabemos cuál aceite se puede usar para determinada patología. Estos resultados también son enviados al grupo de profesionales de CAME para que ellos sepan con qué aceite contamos, cuál es la medición de cada uno y partir de ello poder decidir qué aceite es mejor para cada patología”, explicó uno de los socios Jorge Eztefen.

Una organización que no para de crecer



Fernanda: Como organización nunca hemos parado de crecer y obtener logros. Hoy somos uno de los primeros 14 organizaciones dentro del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que tiene un proyecto de investigación. Todos los viernes trabajamos en el Consejo Consultivo Nacional dentro del Ministerio de la Salud de Nación.



«Fuimos la primera organización dentro del país que legalmente obtuvo un proyecto para poder llevar a cabo un cultivo experimental de cannabis junto al INTA. Ya hicimos un primer cultivo indoor en condiciones controladas y ahora el segundo paso va ser en Guerrico. Son procesos largos, no son fáciles de llevar, pero creo que también uno de los objetivos para fortalecer lo que tenemos. Hoy las universidades se han abierto a esta tarea, prontamente la elaboración del aceite se va hacer en el laboratorio de la provincia de Río Negro en Viedma y la idea es que la producción sea provincial.

Autogestión de la producción



Hoy buscamos un financiamiento para las ONG que venimos laburando muchísimo, tenemos un biotecnólogo y un equipo que debería tener un sueldo digno como cualquiera. Todo lo que venimos haciendo es a pulmón y con el aporte de los socios.

Como organización estamos dando pasos muy firmes en la provincia y eso es lo que buscamos que nos reconozcan y se hagan parte de esta lucha.

A través del Reprocam tenemos la posibilidad de autogestionarnos los cultivos orientados según lo que el médico diga. Este año como ONG creo que terminamos autorizadas al cultivo de 150 pacientes y con la posibilidad de ampliarlo a más con un pedido especial al ministerio de salud y eso también implica un trabajo enorme.

Uso del cannabis en la medicina veterinaria



En la actualidad el uso del cannabis medicinal es solicitado en el rubro veterinario para tratar diversas patologías de las mascotas. Según explicaron desde la organización durante el último tiempo se ha logrado entender que los animales también son pacientes pueden recurrir a este tratamiento.

El tratamiento con cannabis medicinal en mascotas gana adeptos en la región.



“Hoy ha cambiado la mirada de la mascota en la familia, entonces la gente que tiene un tratamiento con cannabis pregunta si sus mascotas también pueden seguir un tratamiento. Y esto es posible ya que todos los vertebrados tienen el sistema cannabinoide, que es un sistema similar al de los humanos”.

Desde esta área quienes llevan la lucha que hoy está iniciando en Argentina son Paula Lezcano y José Massabo, que este año se sumaron a la organización.

Participaron en la entrevista: Carmen Segond, Melina San Segundo, Mabel Varela, Elena Larrazábal y Jorge Eztefen.