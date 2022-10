Aniversario de Cipolletti: Miguel Parra, comunicador del pueblo

Si de contar historias se trata, los vecinos repiten una y otra vez: Miguel Parra. Nacido en Cipolletti, con una amplia trayectoria como locutor en radios como Lu19 y Fm Comahue. Siempre informando y colaborando con los vecinos de la ciudad.

Hace más de 30 años trabaja en los medios de comunicación, actualmente atraviesa una faceta que lo acerca mucho a su público a través de las redes sociales.

“Los vecinos de la ciudad me conocen por los programas radiales que he tenido cuando no había mucha tecnología. Creo que fue un trabajo lento, de a poquito y en un momento cuando aparecieron las redes comencé a ganar relevancia entre los vecinos. Se que las redes sociales despertaron en la gente el querer contar lo que pasa en el barrio, mostrarse, cambió rotundamente todo y fue novedoso. Ahí había un mundo posible, la gente empezó a darme lugar y seguirme. Querían ver lo que pasaba en la ciudad”.

Miguel Ángel Parra, locutor.



Explicó que utiliza la red social para hacer valer la voz de la gente, los reclamos, protestas y las necesidades. “Hay que darle atención a la opinión de los vecinos, o cuando necesitan algo, una donación. Las redes te dan eso, en 15 minutos tenes en que la dona, el que la regala y el que la presta. Por eso hay que ser muy cauto y responsable en cuanto a lo que uno hace, porque es impresionante el poder que un medio puede tener».

«También, es lindo reconocer a un negocio que tiene 50 años y decirle que sobrevivieron con altibajos. El reconocimiento les da un incentivo. También me gusta ponerles algo de color, paisajes a las redes para no mostrar siempre lo malo».

Pero, también tiene su lado no tan bueno. «Algunas veces me preocupa porque tenés mucha demanda de la gente, a veces no se puede cumplir con todo y la gente espera ver las publicaciones».

El poder de las redes



“Yo trato de volcar las noticias regionales y locales a las redes. Veo que la gente las consume y tienen la necesidad de querer contar y enterarse de lo que pasa, y también ayudar. Hace unos días me venía acordando de un hecho, una historia que surge en medio del dolor.

«Me siento satisfecho de cumplir mi rol como comunicador, de contar acerca de las cosas buenas y necesidades de los vecinos». Miguel Parra, locutor.

«Cuando pasó lo de Agustina, una chica me llamó llorando el día que declararon la muerte cerebral. Me dice Miguel que se puede hacer, no puedo más esta chica se está muriendo. Ella estaba indignada y se enteró que estaban los padres en el hospital. Le dije que fuéramos a prender velas, yo también estoy triste. Vamos a poner que los vecinos convocan. En realidad, nadie había convocado, fue haber escuchado a esa chica llorando y decir vamos a hacer algo. Mirá el poder de convocatoria que tiene la red social, ella invitó a unas amigas y fuimos, habían más de 300 personas. Esas son las cosas que importan, porque en base a lo que uno escribe va la gente”.

Tuvo su paso por medios nacionales



Parra desde 2007 hasta 2014 trabajó para Crónica TV. Según contó “en aquel momento se les daba mucha validez a los corresponsales del país”, pero luego de la aparición de los celulares comenzaron a perder notoriedad y debieron buscar otras alternativas.

Miguel Parra recorriendo las calles de su ciudad.



“Para mí fue importante el trabajo durante ese tiempo, hice infinidad de placas rojas en Río Negro y Neuquén. Me pedían un hecho muy duro y había que ir hasta el lugar ya sea en Cipolletti, Neuquén, Zapala o Bariloche y nosotros aprovechamos para ganarnos unos pesos. Durante esa época la ciudad también ganó relevancia porque lo pasaba acá comenzaba a verse a nivel nacional.

La ciudad



«Yo elijo esta ciudad, y voy a seguir viviendo acá con todos los pros y contras. Cuando me preguntan cómo está Cipolletti siempre digo que me asusta el tema de la inseguridad. Digo está tranquilo, no hay cortes, pero la inseguridad sigue y son las autoridades las que se tienen que hacer cargo de lo que pasa».

«Pero me siento satisfecho de cumplir mi rol como comunicador, de contar acerca de las cosas buenas y necesidades de los vecinos y me siento contento de ver que las autoridades se involucran e interesan en dar una respuesta. Muchas veces el objetivo de cada publicación es ese, darle una respuesta al vecino».