Aniversario de Neuquén 2025: una urbe vibrante que combina conocimiento, cultura y turismo

El intendente Mariano Gaido celebra hoy un nuevo aniversario de la ciudad con dos hitos: la inauguración del segundo edificio del Polo Científico Tecnológico por la mañana y la apertura de la Feria del Libro de Neuquén, por la tarde.

“Cuando todos cerraban las puertas, nosotros abríamos al desarrollo de la ciudad. Esta fue una obra que se ideó y surgió en plena pandemia”, recuerda Gaido. No es la primera vez que repite con orgullo esa frase. Le sirve de antesala para remarcar que, junto a su equipo, “pensemos la ciudad para los próximos 50 años”. En ese marco, el edificio del Polo Tecnológico que hoy abre sus puertas fue concebido hace cinco años como parte de la apuesta por la economía del conocimiento, una estrategia que busca diversificar la matriz productiva de la capital neuquina.

Intendente de Neuquén, Mariano Gaido / Foto: Ceci Maletti

La idea es que el polo se convierta en un sello propio de la ciudad, con foco no solo en las empresas petroleras, energéticas, de biotecnología e innovación, sino también en generar un crecimiento económico diferente al que domina en la provincia. “Somos más que gas y petróleo, somos turismo y economía del conocimiento”, enfatizó el intendente.

Somos más que gas y petróleo, somos turismo y economía del conocimiento Mariano Gaido, intendente.

La gestión municipal sostiene que la obra pública es el motor de esa transformación. Para 2025 se prevén cientos de frentes de obra en el centro y los barrios, pensados para acompañar el ritmo acelerado de crecimiento de la ciudad y garantizar servicios que aseguren un desarrollo sostenible.

El 8 de septiembre, el municipio firmó un convenio con YPF y otras operadoras del sector para poner en marcha un centro de capacitación y formación dentro del Polo Tecnológico. Antes ya había rubricado acuerdos con cuatro universidades para completar el distrito. El edificio, que incluye oficinas, laboratorios y salones de conferencias, se construyó con fondos municipales por un estimado de 10 mil millones de pesos.

Río Limay en Neuquén/ Foto: Florencia Salto

El año pasado, también en el marco del aniversario, se inauguró el edificio Sancor Sima, que complementa el complejo actual. Esta semana, además, la agenda festiva se completa con la apertura de nuevos paseos y obras.

En 15 minutos, como en las grandes capitales

Las 25 avenidas troncales en obra o que se construyeron en estos meses permitirán el cruce vehicular de la ciudad metrópoli de una manera fluida de norte a sur, de este a oeste y en los circuitos hacia el centro.

Las avenidas Necochea, Crouzeilles, Solalique, Chivilcoy, Saavedra en el oeste, Obrero Argentino, Los Alamos, Aguado, Chocón, Soldi, Los Paraísos, Eslovenia o Pergamino son troncales que cambiarán la fluidez del tránsito este año.

Las nuevas avenidas se complementan con la puesta en marcha de las calles de única mano, que en un diseño en paralelo, de a pares, ordenaron en una primera etapa el sentido de ida y vuelta en el sur (con las calles Lanin – Copahue y Luis Beltran – Ricchieri) o en la zona este, que hicieron más rápido y ordenado el acceso al microcentro.

Un impulso necesario para el teatro

En noviembre se llamará a licitación para la construcción del nuevo Centro de Convenciones de la ciudad de Neuquén, que estará ubicado en el Parque Central, contiguo al Museo Nacional de Bellas Artes. El proyecto ejecutivo se logró tras un concurso nacional de ideas que puso en marcha la municipalidad y el Colegio de Arquitectos de Neuquén. El estudio ganador aportó el proyecto de la obra y la municipalidad llevará a cabo la construcción. Se hará con fondos propios.

Mientras tanto se activa el auditorio del subsuelo del Palacio Municipal, un espacio que se recuperó con disponibilidad de 70 butacas para espectáculos artísticos y conferencias. La inauguración se programó para el 26 de septiembre.

Un nuevo espacio también de exposiciones y conferencias será Hiroki, con la apertura de una sala prevista para el sábado 27 de septiembre.

