Aniversario de Roca: El deporte comunitario que integra y contiene

La opción saludable, el estar bien es la idea que han adoptado la mayoría de los roquenses y enhorabuena ya que la ciudad tiene los espacio aptos para cualquier deporte. Al aire libre, bajo techo, en el río, la barda, plazas o polideportivos el municipio ofrece más de 200 actividades para que grandes y chicos tengan la oportunidad de integrarse a través de cualquier disciplina.

Las gimnasia artística se hace lugar en los barrios.



Muchos de los vecinos hacen actividades en grupo o solos aunque está la posibilidad de sumarse a los talleres recreativos y de contención. Se promociona ese aspecto del deporte, no es objetivo el rendimiento. “Queremos llegar a los lugares donde económicamente no pueden acceder a una cuota de un club. Llegamos al barrio de la misma manera que los centros integradores”, comentó Silvana Montanari, Directora de Deportes de la comuna.

“Hay 25 comunitarios y más de 200 talleres en los barrios de Roca, sobre todo en los más alejados. Entre las propuestas estuvo la de abrir escuelitas de gimnasia artística, muy básicas en lo barrios y adecuadas al espacio ya que son comunitarios donde anteriormente hubo otras dependencias municipales”, comentó.

Las chicas también demuestran sus habilidades a la hora de gambetear.



La idea descentralizar los deportes que no son tradicionales. Lo popular siempre ha sido el fútbol, pero disciplinas como el handball, basquet y voley tienen un lugar importante también. “Son 17 disciplinas deportivo recreativas repartidas en los polideportivos donde la infraestructura es la adecuada, canchas reglamentadas, donde la gente pueda estar cómoda y pequeños talleres en comunitarios y playones”, dijo la funcionaria.

Se profundizó y se le comenzó a dar valor al deporte y a través de el a la salud. Después de la pandemia explotaron los lugares de inscripciones para hacer deportes. “Ahora tenés gente haciendo alguna actividad física en varios lugares. Roca se ha transformado en un espacio para ejercitarse de manera segura”.

Acuagym, los adultos disfrutan tanto o más que los chicos a la hora de meterse a la pileta.



El fútbol sigue siendo un clásico de todos los barrios con la participación de chicos y chicas casi por igual. “Además hemos apuntado a los deportes que eran callejeros como el skate park y el bmx (bikers). Ya conseguimos que la Confederación Argentina de Patín nos facilite un profesor para que de charlas a los que lo practican estas disciplinas. Y fuera de esto, existen profes idóneos de bmx y skate, con mucha convocatoria”, menciona.

Durante el invierno los deportes son en los polideportivos y natación es la estrella. “Este año, para no hacer sorteo, decidimos hacer la actividad en 2 períodos, con 2 grupos de personas: de abril a julio (1er. período) y desde agosto a fin de año el otro grupo. Para que no se queden afuera quienes quieran aprender a nadar no solo para chicos sino también para adultos”.

Todo deporte enseña disciplina y el karate es un ejemplo claro.



Actualmente funcionan todas las ligas de torneos que se realizan en los polideportivos. En Apycar hay torneos de fútbol y este año hubo liga de hockey. “Tenemos escuela de running para adultos, caminatas sobre el canal grande y una pista de atletismo que es usada por quienes entrenan y deportistas amateur”, concluyó Montanari.

El skate park concentra a dos grupos de aficionados: skaters y bikers.